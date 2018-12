Electra Ghiza, jurnalist de peste 20 de ani, a revenit în urmă cu cinci ani la o mare iubire: lâna. Pasiunea ei e împărtășită și de soț, dar și de soacra sa, în vârstă de 80 de ani. Împreună, cei trei creează din lână de la decorațiuni de Crăciun până la obiecte vestimentare pline de culoare și poveste.

„Ce mă bucură cel mai mult este când văd că oamenii apreciază faptul că e vorba de un lucru făcut de mână. Nu contează dacă îl și cumpără sau nu. Îmi place să observ fețele lor, pentru că primul lucru pe care îl fac când se opresc la standul meu este să zâmbească”, ne-a spus Electra.

La început a fost un hobby



Povestea creațiilor Electrei a început în preajma unui Crăciun, ca un simplu hobby; atunci a făcut primele decorațiuni pentru brad din dantelă și mileuri rămase de la mama ei și de la soacră. A fost uimită să vadă că sunt apreciate de apropiați. Asta i-a dat curaj și le-a expus la un târg. Globurile ei costă între 15 și 70 de lei, în funcție de complexitate.

„Era un târg mic, iar eu aveam un stand și mai mic. Dar m-am trezit că decorațiunile mele au fost apreciate și asta m-a încurajat. Ulterior, am dat întâmplător de tehnica asta a împâslirii, în ungurime și secuime. Am văzut și săsoaice care împâsleau la Viscri… Și pentru că am iubit întotdeauna lâna, fiind brăneancă, din patria lânii, m-am apucat de făcut bijuterii, eșarfe…”, continuă jurnalista.

Entuziasmul ei i-a prins rapid atât pe soțul ei, Alexandru – redactor în Brașov -, care a visat mereu să fie pictor, cât și pe mama acestuia – fostă asistentă medicală, care în tinerețe picta în acuarelă și făcea mărțișoare la Fondul Plastic.

Electra face globurile cu soacra ei, iar soțul le pictează

„Soacra mea picta în acuarelă, dar avea un talent care nu a fost fructificat în tinerețe. Acum are 80 de ani și e foarte fericită să facă globuri, berete… și le face cum simte ea. Soțul meu, Alexandru, i-a moștenit talentul și visa să fie pictor. Acum stă doar în atelier și face pictură cu lână. Iar eu am nimerit într-o familie de artiști care nu se manifestau în afară, ci doar în interior. Eu le-am dat acel zvâc, scânteia și i-am scos afară. Am ieșit cu produsele din casă”, mai povestește Electra.

„Mama a fost cea mai iscusită țesătoare din Bran”



O fi intrat Electra într-o familie de artiști, dar nici ea nu e străină de această lume. Mama femeii a fost cea mai iscusită țesătoare din Bran!

„Mama a lucrat cu lână și mi s-a lipit de suflet. De mică m-am învelit în lână. Țurcană sau țigaie, toarsă sau netoarsă, fir sau caier, ghem sau scul, dărăcită sau țesută. De toate felurile. Copil fiind, mi-au trecut prin mâini kilometri și kilograme de lână. Mama era cea mai pricepută țesătoare din Șimon. Țesea orice i se cerea. Stofe, preșuri, dimie, perdele sau carpete. Eram singurul ei ajutor când întindea urzeala și alegea ițele. Mă lăsa, în joacă, să mânuiesc și eu suveica și vătala. Am plecat la școală să mă fac învățătoare. Apoi, jurnalist. O vreme, am uitat de lână. Am regăsit-o după ani și ani, la fel de caldă, moale și prietenoasă. Acum îmi petrec tot timpul liber în compania lânii, pe care o combin cu mătase, cu in, cu bumbac și borangic. Sunt sigură că între mine și lâna mea se se mai află ceva. E spiritul încă viu al mamei mele – cea mai iscusită țesătoare pe care Branul a avut-o cândva. Am construit brandul Creațiile Electrei cu gândul la ea și îl dedic memoriei sale”, a mai spus Electra.

Creațiile Electrei sunt expuse în această perioadă la Târgul de Crăciun din Piața Sfatului, Brașov

Fiecare glob din pâslă spune o poveste „pictată” cu fir de lână. În afară de globuri, jurnalista mai face din lână spiriduși, zâne, oițe, broscuțe, melci, elefanți, pinguini sau oameni de zăpadă.



Secretul Electrei: tehnica împâslirii



Împâslirea este procedeul prin care lâna netoarsă se transformă în pâslă. Cea mai cunoscută și răspândită tehnică este aceea a împâslirii umede, folosind apă fierbinte și săpun. O tehnică mai rară la noi, dar foarte apreciată în străinătate, este împâslirea cu acul. Acest procedeu permite modelarea lânii în forme tridimensionale – practic, se poate face sculptură, respectiv pictură cu lână, procedeu pe care Electra îl folosește pentru decorațiunile de Crăciun și nu numai. Pentru decorațiuni, își procură lână românească de la Turda, iar pentru obiectele vestimentare importă lână merinos, foarte fină, din Australia.

