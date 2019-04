Laptopuri de 6.300 de lei, vândute cu 30 de lei pe eMAG

Ingrid Botezatu a crezut că a dat lovitura: într-o seară a găsit un laptop HP Elitebook 840 G4, care în mod normal costă peste 6.000 de lei, la doar 29,6 lei.

Modelul are procesor Intel Core i7, 8 GB de memorie RAM si un SSD de 512 GB pentru stocare. Ecranul are 14 inchi, iar rezoluția este Full HD, adică 1.920 x 1.080 pixeli. Are și senzor de amprentă și vine și cu Windows 10 Pro.

Firma care îl vindea era Kshop, un seller de pe eMAG Marketplace.

La alți vânzători, produsul era mai bine de 6.300 de lei.

Așa că a comandat rapid trei exemplare.

Voucher în loc de comandă

Doar atunci când să îi vină comanda, supriză!

eMAG o anunță că aceasta nu poate fi livrată, dar că îi oferă un voucher de 100 de lei, adică o reducere la o viitoare comandă.

Atât voucherul, cât și emailul sunt trimise de către eMAG, nu de către vânzătorul Kshop.

”Oricât ne-ar plăcea să-ți dăm vești bune și în ciuda eforturilor noastre de a onora comanda plasată în data de 17.042019 la partenerul Kshop, te informăm că am fost nevoiți să o anulăm”, se arată în email.

Nu i se spune care este motivul pentru care nu poate fi onorată comanda și nici de ce este compania nevoită să o anuleze.

Plângere la ANPC

Ingrid Botezatu nu vrea voucherul, ci laptopurile. Aceasta a este decisă să facă plângere la Autoritatea Națională de pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

De-a lungul timpului, eMAG a mai avut astfel de probleme de afișare a prețurilor, existând momente când consumatorii au putut comanda electronice sau electrocasnice cu doar un leu.

Același lucru l-au pățit și Media Galaxy și Altex, care în decembrie 2017 au vândut iPhone X, laptopuri MacBook Pro, console Sony PlayStation 4 și televizoare inteligente Philips cu zero lei.

Libertatea a solicitat eMAG un punct de vedere oficial cu privire la acest lucru.

