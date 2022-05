Voluntari stau langa portretele celor 65 de persoane care si-au pierdut viata in incendiul de la clubul Colectiv, inaintea flashmob-ului "#colectiv. Memorie si dreptate", in fata Curtii de Apel din Bucuresti, sambata, 30 octombrie 2021. In urma incendiului din clubul Colectiv, tragedie de la care se implinesc 6 ani, au murit 65 de persoane. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO