Curtea de Apel București a micșorat astfel sentința de la fond dată de Tribunalul București pentru Costin Mincu și Paul Gancea. La prima instanță, cei trei patroni au primit fiecare 11 ani și 8 luni de închisoare.

Cei trei patroni ai clubului bucureștean au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Acum, urmează ca polițiștii să meargă cu mandatul să îi ridice pe cei trei în vederea încarcerării sau ei se pot preda la secția de poliție.

Înainte de termenul din 3 mai, când judecătorii au amânat pronunțarea, Costin Mincu postase un mesaj pe Facebook în care afirma că este împăcat cu „gândul că o să merg la pușcărie”.

„M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se termin[ toată așteptarea asta. Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în decizie”, scria Costin Mincu pe Facebook, pe 2 martie.

Judecătorii Curții de Apel București au pronunțat joi, după patru amânări, sentințele finale în dosarul Colectiv:

Cristian Popescu-Piedone, fost primar al sectorului 4 şi actual primar al sectorului 5: 4 ani închisoare

Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primăria Sectorului 4: achitată

Luminiţa Larisa Ganea, consilier superior la Primăria Sector 4: achitată

Sandra Ramona Moţoc, referent superior la Primăria Sector 4: achitată

Alin George Anastasescu, patron Colectiv: 11 ani si 8 luni

Cătălin Paul Gancea, patron Colectiv: 6 ani și 4 luni

Costin Mincu, patron Colectiv: 8 ani

Viorel Zaharia, pirotehnist: 6 ani si 10 luni

Marian Moise, pirotehnist: 6 ani și 10 luni

Cristian Mihai Niţă, administrator al firmei de artificii: 2 ani și 6 luni cu suspendare

Antonina Radu, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni

George-Petrică Matei, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Piedone nu e vinovat! Mesajul lui Ponta SCHIMBĂ tot ce se știa. Dezvăluiri BOMBĂ

Observatornews.ro Avion oprit înainte de decolare după ce pasagerii au primit pe mobil poze cu avioane prăbuşite. O femeie a leşinat

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Lovitură pentru Rusia. Ce se întâmplă în China în acest moment, legat de războiul din Ucraina

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău