Sentințele finale în Dosarul Colectiv, date joi, 12 mai, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, au venit după patru amânări în procesul terminat în decembrie 2021.

Cele 8 persoane condamnate în acest dosar au primit pedepse ce însumează 60 de ani de închisoare cu executare.

Alin George Anastasescu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a primit cea mai mare pedeapsă din dosar, 11 ani și 8 luni de închisoare, în timp ce fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare.

Curtea de Apel Bucureşti a redus la jumătate pedeapsa primarului Piedone, condamnat în prima instanţă la 8 ani şi jumătate de închisoare. De altfel, pedepsele date de Tribunalul Bucureşti pentru inculpaţii din Dosarul Colectiv însumau 113 ani de închisoare cu executare, aproape dublu faţă de cele din sentinţa finală de la Curtea de Apel Bucureşti.

Condamnările definitive din Dosarul Colectiv

Cristian Popescu-Piedone, fost primar al sectorului 4 şi actual primar al sectorului 5: 4 ani de închisoare – în prima instanţă avea o pedeapsă de 8 ani şi jumătate de închisoare,

Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primăria Sectorului 4: achitată – în prima instanţă avea o pedeapsă de 8 ani de închisoare,

Luminiţa Larisa Ganea, consilier superior la Primăria Sector 4: achitată – în prima instanţă avea 7 ani de închisoare,

Sandra Ramona Moţoc, referent superior la Primăria Sector 4: achitată – în prima instanţă avea 3 ani de închisoare cu suspendare,

Alin George Anastasescu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare – s-a păstrat aceeaşi pedeapsă de la prima instanţă,

Cătălin Paul Gancea, patron Colectiv: 6 ani și 4 luni de închisoare – în prima instanţă avea 11 şi 8 luni de închisoare

Costin Mincu, patron Colectiv: 8 ani de închisoare – în prima instanţă avea 11 ani şi 8 luni de închisoare

Viorel Zaharia, pirotehnist: 6 ani și 10 luni de închisoare – în prima instanţă avea 9 ani şi 8 luni de închisoare

Marian Moise, pirotehnist: 6 ani și 10 luni de închisoare – în prima instanţă a primit 10 ani de închisoare

Daniela Ioana Niţă (decedată), patron al firmei de artificii: încetează procesul – în prima instanţă primise 12 ani şi 8 luni de închisoare

Cristian Mihai Niţă, administrator al firmei de artificii: 2 ani și 6 luni cu suspendare – în prima instanţă primise 3 ani şi jumătate de închisoare

Antonina Radu, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni de închisoare – în prima instanţă primise 9 ani şi 2 luni de închisoare

George-Petrică Matei, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni de închisoare – în prima instanţă primise 9 ani şi 2 luni de închisoare.

Piedone, după condamnare: „M-au luat…nevinovat”

Cristian Popescu Piedone, actual primar al sectorului 5, a reacţionat, într-o postare pe Facebook, afirmând din nou că este nevinovat.

„M-au luat… NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate! Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele…Rămâneți cu bine, oameni buni!”, a scris Cristian Popescu Piedone, pe Facebook.

Într-o declaraţie de presă dată în faţa locuinţei, Piedone a anunțat că se duce să se predea la penitenciarul Rahova. „Dacă aş putea să înviu cele 64 de victime, nu aş ezita. Sunt alţii care stau ascunşi în spatele paravanelor. Mă duc cu demnitate, onoare şi respect, dacă justiţia a considerat asta”, a spus Piedone, din fața locuinței.

În faţa jurnaliştilor, fostul primar al sectorului 4 a declarat că se duce la închisoare cu demnitate şi onoare. „Dacă acei părinţi care şi-au pierdut copiii în Colectiv cred că eu le-am omorât copiii… aşa să îi ajute Dumnezeu”.

Ulterior, Piedone a ajuns la închisoare în aplauzele susținătorilor săi. Consilieri locali din sectorul 5, dar și viceprimarul Mircea Nicolaidis sau antrenorul Stelei, Daniel Oprița, au venit la Penitenciarul Rahova pentru a-și declara susținerea pentru edilul condamnat joi la 4 ani de închisoare cu executare.

Potrivit Digi 24, Costin Mincu, unul dintre patronii clubului Colectiv, s-a predat la Poliţia din Bragadiru. Înainte de termenul din 3 mai, când judecătorii au amânat pronunțarea, Costin Mincu postase un mesaj pe Facebook în care afirma că este împăcat cu „gândul că o să merg la pușcărie”.

„M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se termine toată așteptarea asta. Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în decizie”, scria Costin Mincu pe Facebook.

Piedone scapă de plata daunelor morale

Primăria Sector 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov vor plăti în solidar cu patronii clubului Colectiv şi doi pirotehnişti daune morale şi materiale de peste 50 de milioane de euro către victimele incendiului din octombrie 2015, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti, conform Agerpres.

Spre deosebire de sentinţa dată de Tribunalul Bucureşti (instanţa de fond), Curtea de Apel Bucureşti a decis ca primarul Cristian Popescu-Piedone, cei doi pompieri implicaţi în acest caz şi trei funcţionare de la Primăria Sectorului 4 să nu mai apară pe lista inculpaţilor care trebuie să plătească daune morale şi materiale.

Potrivit deciziei instanţei, patronii clubului Colectiv – Paul Gancea, Costin Mincu şi Alin George Anastasescu -, condamnaţi definitiv la pedepse între 6 şi 11 ani şi 8 luni de închisoare, doi pirotehnişti – Marian Moise şi Viorel Zaharia (fiecare 6 ani şi 10 luni) – au fost obligaţi să plătească în solidar cu SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Unitatea Administrativ Teritorială – Subdiviziunea Administrativ Teritorială Sector 4 şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” Bucureşti-Ilfov despăgubiri de peste 50 milioane euro către persoanele rănite şi rudele tinerilor morţi în urma incendiului din 2015.

În general, suma medie stabilită de instanţă pe care trebuie să o primească fiecare parte civilă este de 150.000 – 250.000 de euro, dar sunt părţi civile care vor încasa 500.000 euro.

Cele mai mari sume stabilite ca daune morale şi materiale se ridică la 1,5 milioane euro şi 4,6 milioane lei.

De asemenea, inculpaţii menţionaţi, ISU şi Primăria Sectorului 4 trebuie să plătească mai multor spitale din Bucureşti şi din ţară peste 8 milioane lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate şi rănite.

DNA a cerut pedepse maxime

La pledoariile finale din decembrie anul trecut, DNA le-a cerut judecătorilor de la Curtea de Apel București să dea pedepse maxime pentru Piedone, angajatele Primăriei Sectorului 4 și pompierii de la ISUBIF. „Inculpatul (Piedone) a jonglat cu nerespectarea legii, iar instanța de fond a fost prea blândă. Atitudinea sa a fost sfidătoare, este departe de noțiunea de solemnitate a funcţiei. E cunoscut cu antecedente penale și a continuat să încalce legea”, a precizat procurorul de ședință în sala de judecată.

„Nu este posibil ca unui privat să i se aplice o pedeapsă mai mare decât unui funcționar al statului. Privații au funcționat pentru că funcționarii publici au permis asta cu bună-știință”, mai spunea procurorul de şedinţă.

