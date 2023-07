Legea privind securitatea la Marea Neagră a trecut de Senatul american, joi seară, cu 86 de voturi în favoare, 11 împotrivă și 3 abțineri, a anunțat Ambasada României la Washington, într-un mesaj pe Facebook.

„Prin acest demers, Senatul Statelor Unite confirmă statutul Mării Negre de regiune de importanță geostrategică critică și deschide calea unei noi ere a angajării SUA în zonă. De asemenea, Senatul american exprimă, în premieră, prin aprobarea legii menționate, susținerea puternică pentru un angajament comprehensiv al SUA în regiunea Mării Negre, împreună cu aliații și partenerii, în domenii strategice precum: securitate și apărare, economie, energie sau reziliență democratică” a precizat Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Prin state aflate la Marea Neagră, SUA se referă la Turcia, România, Bulgaria, Moldova, Ucraina şi Georgia.

Prin adoptarea legii, SUA se obligă să continue să lucreze în cadrul NATO şi cu aliaţii din NATO pentru a dezvolta o strategie pe termen lung, pentru a spori securitatea, pentru a stabili o prezenţă permanentă şi durabilă de-a lungul flancului estic al NATO şi care să consolideze rezilienţa democratică a aliaţilor şi partenerilor din regiune.

Statele Unite condamnă încercările Federaţiei Ruse de a schimba sau de a modifica graniţele din regiunea Mării Negre prin forţă sau prin orice mijloace contrare dreptului internaţional şi de a impune o sferă de influenţă în întreaga regiune.

„Statele Unite şi aliaţii săi ar trebui să contracareze cu fermitate acţiunile teritoriale nelegitime ale Rusiei, revendicările nelegitime ale Rusiei în Peninsula Crimeea, de-a lungul teritoriului ucrainean, în apele teritoriale ale Ucrainei din Marea Neagră şi din Marea de Azov, în apele internaţionale ale Mării Negre şi în teritoriile pe care le ocupă în mod ilegal în Ucraina”, precizează documentul.

Adoptarea legii a fost salutată de premierul Marcel Ciolacu, printr-un mesaj pe Twitter, în care salută decizia senatorilor americani.

„Veşti foarte bune pentru aprofundarea legăturilor de securitate şi economicce în regiunea Mării Negre. Salut evoluţiile privind legea care autorizează bugetul apărării NDAA (National Defense Authorization Act) şi Strategie de securitate a Mării Negre a SUA. Ambele ilustrează interesul comun Congresului, Senatului SUA şi administraţiei americane pentru regiune şi evidenţiază rolul României în acest context”, a scris Marcel Ciolacu, vineri pe Twitter.

Great news for deepening security and economic ties within the #BlackSea region.

I welcome the evolutions on #NDAA & U.S. Black Sea Security Strategy. Both illustrate the common interest of @congressdotgov, US Senate & ??Administration for the region & highlight ??’s role.