De Răzvan Luțac,

Libertatea a vorbit, azi, cu Valentin Arsene, brancardierul de la Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa” cercetat după ce ieri a fost prins că vindea, pe net, spirt la 20 de lei sticla și cutii de mănuși la 35 de lei.



Arsene a trimis ziarului mai multe bonuri de la Selgros, cu sticle de spirt și cu un tip de mănuși dintre cele vândute. Nu și cu al doilea

– Domnule Arsene, cât ați dat pe o sticlă de spirt și pe o cutie de mănuși?

– Mai multe nu am de adăugat. Nu s-a gândit nimeni să mă contacteze, să vadă toată lumea că sunt cumparate din banii mei personali și nu furate, cum se minte peste tot.

– Nu se minte, sursele ziarului și conducerea au bănuit asta pentru că sunteți brancardier la spital și le-ați pus în vânzare pe internet într-o perioadă de criză.

– Și care este problema că am postat pe Facebook acele chestii? Poate verifica cine vrea și bonul și produsele pe care le am acasă, sa vadă ca n-am vândut nimic și le-am luat în scopuri personale. Totul a fost o laudă și atâta tot, pentru că unii au prins să ia aceste produse iar alți nu. Ăsta a fost scopul. Ce atâta zarvă pentru nimic, nu am vândut nici spirt, nici mănuși, nimeni n-a cumpărat.

– Dumneavoastră lucrați într-un spital si trebuie să fiți responsabil, mai ales într-o perioadă de criză – așa cum este cea de acum. Nu să faceți speculă.

– Dar am fost responsabil. Să îmi asigur tot ce trebuie pentru familia mea în aceste vremuri… Cum multă lume și-a făcut stocuri, așa și eu.

“M-am lăudat cu mănuși”

– OK. Mi-ați trimis doar două bonuri. Pe net aveați puse la vânzare trei produse. Vreau să văd bonul și de la produsul cu numărul trei. Celălalt tip de mănuși, “împotriva virușilor”.

– Doar pe acestea le am, care apar pe bon, din acelea nu am avut niciodată, este doar o poză acolo, este vorba de aceleași mănuși.

– Adică vindeați mănuși care nu existau fizic?

– M-am laudat cu mănuși, ce am făcut? Atât! Acum le folosesc în scopuri personale, ce este greu de înțeles? Nu s-a vândut, nu s-a cumpărat.



