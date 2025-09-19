Presiunea examenelor și oboseala elevilor

Concret, elevii de clasa a XII-a ai Colegiului Național Bănățean din Timișoara merg la școală 4 zile pe săptămână, unde susțin cursurile în format fizic, iar vineri, aceștia învăță de acasă, deoarece cursurile au loc în format online.

Măsura face parte din proiectul național de școli-pilot, aprobat de Ministerul Educației.

Directorul Colegiului, Sorin Ionescu, a explicat pentru Radio România Actualități motivele introducerii programului.

„Nu avem o problemă în ceea ce privește promovabilitatea. Cred că avem însă o problemă în ceea ce privește capacitatea de rezistență a copiilor, mai ales în partea a doua a anului. În momentul în care se pune presiunea examenelor, avem copii care ne spun că sunt tot mai obosiți, pentru că avem o cantitate mare de cerințe spre finalul anilor terminali”, a spus acesta, potrivit Edupedu.

Sorin Ionescu a subliniat că programul urmărește atât concentrarea elevilor pe materiile de examen, cât și colaborarea mai strânsă a profesorilor:

„Pe de o parte, ne așteptăm să avem elevi care se concentrează mult mai mult pe materiile care îi provoacă la examenul de bacalaureat și la admiterea la facultate. Pe de altă parte, ne dorim să obținem o școală în care profesorii să lucreze mai mult împreună pentru realizarea competențelor din programele naționale”, a mai precizat acesta.

Elevii apreciază flexibilitatea programului

„Mi se pare un program foarte eficient. Orele de la școală mi se pare că pun foarte bine accentul pe materiile pentru bac și pentru facultate. Eu mă pregătesc pentru facultatea de medicină”, a spus un elev de clasa a XII-a.

Cursurile au început oficial pe 8 septembrie 2025, conform calendarului anului școlar 2025-2026.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie

Ministerul Educației a publicat calendarul complet al examenului de Bacalaureat 2026 pentru sesiunea iunie-iulie:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14.00-18.00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

