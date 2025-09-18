Marian Staș, părintele școlilor-pilot din România: „Își proiectează propriile planuri-cadru, iar elevii au o mare libertate de decizie”

Marian Staș, expert în educație și „părintele” școlilor-pilot din România, a explicat pentru Libertatea modul în care funcționează aceste unități de învățământ, punctând, printre altele, și avantajele conceptului. 

„Există două categorii de pilotări: una care are loc deja – sunt 17 școli care au adoptat încă din anul 2021 conceptul – și ceea ce se cheamă Programul Național de Pilotare Curriculară, care va fi implementat în anul școlar viitor și la care ministerul lucrează acum”, a precizat specialistul.

Cât despre școlile-pilot, acestea sunt școli care fac parte din sistemul de învățământ de stat și ai căror profesori se gândesc, în primul rând, la cum să le ofere copiilor o educație de secol XXI. Vorbim despre cadre didactice implicate, care sunt deschise către noutate, tehnică, tehnologie, digitalizare, modernism și inovare, care vor să ridice ștacheta educației, care se implică, cărora chiar le pasă de viitorul elevilor. 

Marian Staș a explicat că aceste unități de învățământ își proiectează propriile planuri-cadru, „evident, în afara trunchiului comun, care cuprinde materiile obligatorii pentru toți elevii. Dar, în schimb, transformă și inovează în zona de decizie a elevilor din oferta școlii”. 

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Planul-cadru este un document școlar elaborat de Ministerul Educației și are un caracter unic și obligatoriu pentru toate școlile. Cuprinde obiectele de studiu din fiecare clasă, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline – cu scopul de a asigura elevilor aceeași pregătire. Planul-cadru stabilește numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină. Planurile-cadru pentru liceu nu au mai fost schimbate de 20 de ani.

Școlile-pilot, concept inovator în educație. Specialist: „Elevii își aleg propriile materii, au un program personalizat și posibilitatea de a se educa singuri pentru joburile viitorului”
Marian Staș, expert în educație și promotorul școlilor-pilot din România. Foto: Shutterstock

De ce să-mi dau copilul la o școală-pilot? Specialist: „Elevii sunt pregătiți pentru joburi și cariere de secol XXI”

Ceea ce trebuie, din start, să știe părinții este faptul că toate unitățile de învățământ care pilotează și care nu pilotează oferă copiilor șanse egale pentru a putea susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Transformările nu sunt de așa natură încât elevii să nu poată da examenele naționale. „Nimeni nu se atinge de Evaluarea Națională și de Bacalaureat”, a lămurit situația Marian Staș.

Până în acest an, continuă expertul, pilotarea a fost gândită și pusă la dispoziția școlilor care-și doreau să facă diverse transformări de plan-cadru sau de structură de an școlar, așa cum au făcut de exemplu, cei de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. „În momentul de față, Daniel David a făcut o mutare istorică și a pus pe masă două tipuri de plan-cadru. Primul este cel clasic, gândit de comisiile de specialitate, și care se adresează școlilor care nu vor să piloteze. Al doilea este o variantă pe care am proiectat-o eu împreună cu Radu Szekely, consilierul ministrului educației, și care va face obiectul Programului Național de Pilotare Curriculară implementat la anul”. 

Vorbim despre un model care oferă școlilor libertatea de a proiecta planuri-cadru pentru liceu cât mai apropiate de ceea ce înseamnă nevoile și interesele copiilor din ziua de azi. „Marele avantaj pe care îl prezintă școlile-pilot este faptul că elevii învață să aleagă, fiind puși în fața alegerilor”, consideră Marian Staș.

Expertul se referă la faptul că elevii vor parcurge foarte serios materiile din trunchiul comun însă, în același timp, își vor dezvolta competența de a evalua opțiuni curriculare, iar apoi de a opta pentru una sau alta dintre disciplinele din oferta școlii, în funcție de interesele lor. „Este cel mai important avantaj dintre toate, căci societatea de azi este caracterizată în proporție de 99% prin luarea de decizii. Or, școlile-pilot asta oferă copiilor: posibilitatea de a se educa pe ei înșiși cum vor și cum le place”. 

Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Recomandări
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Școlile-pilot, concept inovator în educație. Specialist: „Elevii își aleg propriile materii, au un program personalizat și posibilitatea de a se educa singuri pentru joburile viitorului”
Școlile-pilot, școlile viitorului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Cum ar fi să existe în orar o materie precum „Inteligența artificială și funcționarea dronelor”?

În momentul de față, planurile-cadru gândite de Ministerul Educației pentru școlile care nu pilotează conțin 50% materii din trunchiul comun, 35% materii din curriculum de specialitate și doar 15% materii la alegerea elevilor din oferta școlii. „Elevilor nu le mai rămâne nicio libertate de alegere. 15% este infim! E ca și cum nu ar fi! Aceste planuri-cadru au fost gândite doar pentru normele profesorilor, nu spre binele elevilor!”

Spre deosebire, planurile-cadru gândite pentru școlile-pilot au păstrat materiile din trunchiul comun și din oferta școlii eliminându-le, în schimb, pe cele de specialitate. Și iată cum, dintr-un foc, elevii au o mare mare libertate de decizie. „Curriculum de specialitate a fost eliminat, iar acele ore s-au dus în zona de alegere a elevilor. Prin urmare, aceștia vor învăța disciplinele obligatorii pentru toată lumea, iar apoi, în restul orelor care au mai rămas, fiecare va alege ce vrea să studieze. Școlile vor veni cu propriile oferte, iar copiii se vor orienta în funcție de interesele și pasiunile lor”.

Și, pentru că am ajuns cu discuția în acest punct, l-am rugat pe Marian Staș să ne ofere câteva exemple de materii care ar putea fi incluse în oferta școlilor. „Putem avea, de exemplu, o materie intitulată Inteligența artificială și funcționarea dronelor, un domeniu integrat care cuprinde noțiuni și de matematică, de fizică, robotică și inginerie. Putem avea Istoria ideilor și credințelor religioase, Leadership transformațional, Elemente de inteligență artificială aplicate în sociologie, Elemente de inteligență artificială aplicate în cercetare sau Cum dezvoltăm proiecte de secol XXI, a detaliat expertul.

Școlile-pilot, concept inovator în educație. Specialist: „Elevii își aleg propriile materii, au un program personalizat și posibilitatea de a se educa singuri pentru joburile viitorului”
Elevii care învață într-o școală-pilot, educați pentru joburile viitorului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

În școlile-pilot vor preda inclusiv specialiști din afara sistemului

Materiile care vor face parte din oferta școlii vor fi alese de unitățile de învățământ respective. „Există, însă o Comisie națională pentru programul național de pilotare curriculară din care fac parte 15 specialiști. Aceștia au rolul de monitorizare a proiectelor de planuri-cadru propuse de școli, dar au și un rol de mentorat. Sunt profesioniști care, la nevoie, acordă asistență școlilor în realizarea planurilor-cadru”.  

Toate bune și frumoase, însă cine va preda aceste materii? Asta, în contextul în care România se confruntă cu un deficit major de resursă umană. Profesorii care ating pragul pensionării se retrag din sistem, însă puțini sunt cei care vin în locul lor. Motivul? Școala nu mai este atractivă, tinerii care ies de pe băncile facultăților își caută joburi în domenii mult mai bine plătite. Marian Staș este însă optimist. „Pepiniere există chiar în cadrul școlilor ai căror profesori pot ține aceste ore. Unii dintre ei. Alte pepiniere sunt reprezentate de marile proiecte de pregătire a profesorilor cum ar fi, de pildă, proiectul Merito, programul Aspire, cum ar fi  Asociația pentru Valori în Educație etc.”. 

Apoi, continuă Marian Staș, școlile pot încheia diferite parteneriate cu mediul privat. „Un sfert sau o treime din orele dedicate disciplinelor respective să fie asigurate de oameni care lucrează în afara sistemului, care vin din exterior. Specialiști, cercetători, profesioniști”. Bine, bine, dar cum vor fi plătiți acești oameni din afara sistemului? Există două modalități, ne răspunde specialistul: munca pro bono, voluntară, și diferitele finanțări europene pe care școlile le pot accesa. 

În prezent, în România 17 unități de învățământ au primit aprobare să-și piloteze propriile planuri-cadru. Acestea pot fi consultate în lista de mai jos:

Școlile-pilot, concept inovator în educație. Specialist: „Elevii își aleg propriile materii, au un program personalizat și posibilitatea de a se educa singuri pentru joburile viitorului”

„Începând cu anul școlar 2026-2027, nicio școală din România nu va mai putea spune că nu poate pilota acest concept. Motivul? Ministrul David a adoptat anul acesta două tipuri de planuri-cadru. Unul clasic și unul revoluționar. Mingea va fi, așadar, în terenul școlilor. Atunci vom vedea cui îi pasă cu adevărat de copii, cine are curaj să se implice, cine face pasul înainte pentru o educație ca-n afară”, a mai spus specialistul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O evaluare de doar 3 stele pe Google aduce o amendă de 1.000 de euro! „Atenție la recenziile online! Mi-au cerut bani pentru defăimare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
Viva.ro
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Știri România 10:47
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Știri România 10:04
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Parteneri
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Adevarul.ro
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Stiri Mondene 12:23
Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Stiri Mondene 12:02
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
ObservatorNews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
GSP.ro
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.ro
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Mediafax.ro
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult