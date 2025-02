„Dacă suntem atacaţi în subiecte comerciale, Europa, ca o putere care rezistă, trebuie să se facă respectată şi să reacţioneze”, a avertizat, la sosirea la reuniune, preşedintele francez Emmanuel Macron. „Declaraţiile recente ale SUA împing Europa să fie mai puternică şi mai unită”, a adăugat el.

Europenii şi-au exprimat, alături de Macron, unitatea, notează AFP. Germania, în mod tradiţional mai prudentă în relaţia transatlantică şi în problemele comerciale, dă asigurări că Europa va replica în cazul impunerii unor taxe vamale asupra produselor sale.

Sursa: Consiliul European

„SUA şi Europa beneficiază de schimburi de mărfuri, schimburi de servicii. Dacă politica tarifară va complica acest lucru, va fi rău pentru SUA, va fi rău pentru Europa”, a transmis cancelarul german în exercițiu Olaf Scholz.

„Este clar că, în calitate de zonă economică mare, putem (…) reacţiona împotriva politicilor vamale prin politici vamale. Trebuie să o facem şi o vom face. Însă obiectivul este privilegierea cooperării”, a dat asigurări el.

Această linie fermă şi de deschidere la dialog este promovată inclusiv de şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas. „Avem nevoie de America, iar America are şi ea nevoie de noi. Taxele vamale cresc costurile. Ele nu sunt bune pentru locurile de muncă şi nu sunt bune nici pentru consumatori, este clar”, a subliniat ea.

„Trebuie să facem tot ceea ce este posibil pentru a evita aceste taxe vamale şi aceste războaie comerciale total inutile şi stupide”, a semnalat premierul polonez Donald Tusk.

„Dar, în acelaşi timp, iar acesta este sfatul pe care-l dau tuturor colegilor mei de la Bruxelles, trebuie, în timpul eventualelor discuţii cu prietenii noştri americani, să nu ne pierdem din vedere interesele, să nu ne pierdem respectul de sine şi încrederea în noi înşine”, a afirmat el.

UE a avertizat că va riposta „ferm” dacă Donald Trump îi va impune taxe vamale şi şi-a exprimat regretul faţă de cele pe care noul lider de la Casa Albă le-a impus Canadei, Mexicului şi Chinei.

