Liderii au semnat un acord care stabilește pașii următori pentru pace în regiune. Președintele SUA și-a exprimat aprecierea pentru activitatea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Este alături de mine când am nevoie. Este dur ca stânca, dar îl iubim”, a afirmat Trump.

Dimineață, Hamas a eliberat 20 de ostatici israelieni în viață, îndeplinind unul dintre punctele planului de pace propus de Trump. Ca răspuns, Israel a început să elibereze din închisori palestinieni. „Negocierile [pentru a doua fază a acordului] au început deja (…) Se poate începe deja curățenia… dacă te uiți la Gaza, este mult de curățat”, a apreciat Donald Trump.

Hamas a început treptat să-și reintroducă forțele pe străzile din Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului, vineri. Președintele Donald Trump a sugerat că grupul a primit un „verde temporar” pentru a desfășura activități de poliție, explicând că intenția acestora este de a pune capăt haosului din zonă și că SUA le-au permis acest lucru pentru o perioadă limitată.

Liderii europeni au subliniat importanța eliberării ostaticilor ca pas spre pace. Antonio Costa, președintele Consiliului European, a numit gestul „un pas important către pace”, iar Ursula von der Leyen a reiterat că UE va finanța reconstrucția Gazei. Kaja Kallas a anunțat reluarea misiunii de monitorizare a frontierei dintre Gaza și Egipt.

Politic, liderii occidentali și ai UE prezenți la summitul din Egipt au exprimat speranța că eliberarea ostaticilor va contribui la stabilitate. Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că momentul marchează începutul vindecării rănilor, iar președintele francez Emmanuel Macron a declarat că pacea devine posibilă pentru Israel, Gaza și întreaga regiune.

Hamas a criticat Israelul pentru tratamentul aplicat deținuților eliberați, descriind metodele drept forme extreme de sadism și fascism și cerând intervenția organizațiilor umanitare. În paralel, doi politicieni israelieni au întrerupt discursul lui Trump în Knesset, subliniind problema palestiniană. În Marea Britanie, liderii internaționali discută reconstrucția Gazei, recunoscând complexitatea și costurile ridicate ale acestui proces.

