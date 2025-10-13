A revocat rapid invitația lui Trump

Netanyahu era pregătit pentru o vizită de ultim moment la summitul din orașul turistic Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump și cu cel egiptean Abdel Fattah al-Sisi, însă a revocat rapid.

Participarea sa ar fi însemnat ca Netanyahu să se întâlnească cu oficiali din mai multe țări arabe care critică dur Israelul. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, printre alți șefi de stat și de guvern prezenți la summit, au acuzat Israelul de genocid în Gaza.

Un consilier al prim-ministrului irakian Mohammed Shia al-Sudani a declarat că delegații țării sale vor boicota summitul dacă Netanyahu va fi prezent.

„Delegația irakiană a informat partea egipteană că nu este pregătită să participe la summit dacă Netanyahu va fi prezent”, a declarat consilierul Ali al-Mousawi.

„Irakul a adoptat o poziție clară în această privință și i-a informat pe egipteni de decizia sa, iar alte delegații și-au anunțat intenția de a se retrage dacă Netanyahu participă”. El a precizat că oficiali de la Cairo l-a informat apoi pe Netanyahu că „nu poate fi primit, ceea ce a dus la anularea participării sale”.

Erdogan a refuzat să aterizeze

Anterior, președinția egipteană confirmase că Netanyahu va fi prezent la summit, dar aproximativ 40 de minute mai târziu, biroul liderului israelian a emis o declarație prin care acesta a anunțat că nu va putea merge.

Deși a fost invitat de Trump, Netanyahu nu va participa „din cauza momentului”, care coincide cu începerea la apusul soarelui a sărbătorii evreiești Simhat Torah, a declarat biroul său.

O sursă diplomatică turcă, vorbind sub rezerva anonimatului a declarat: „La inițiativa președintelui Erdogan și prin eforturile diplomatice ale Turciei – cu sprijinul altor lideri – Netanyahu nu va participa la întâlnire”.

Potrivit presei turce, Erdogan a aflat că Netanyahu ar urma să participe la summit în timp ce se afla în drum spre Sharm el-Sheikh, avionul său survolând Marea Roșie și refuzând să aterizeze până când i s-a confirmat că liderul israelian nu va veni.

O altă sursă diplomatică a declarat că mai multe țări au intrat în panică la perspectiva sosirii lui Netanyahu. În special, multe delegații nu au dorit să se afișeze în compania lui.

În timpul convorbirii anterioare a lui Trump cu Sisi și Netanyahu, președintele american a insistat să facă presiuni pentru participarea premierului israelian, în timp ce liderul egiptean nu a dorit să fie în dezacord cu omologul său american, a explicat sursa.

Victoria asupra Hamas

Lideri de stat din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” pentru Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh. Summitul este menit pentru finalizarea acordului de încetare a focului între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Șeful Statului-Major al Israelului a revendicat duminică seara victoria asupra Hamas, în ajunul eliberării așteptate a ostaticilor aflați în captivitatea mișcării islamiste, în cadrul armistițiului mediat de președintele american Donald Trump, relatează AFP.



