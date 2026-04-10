Primul pub Lidl, deschis în Irlanda de Nord

Pub-ul Lidl va fi construit în estul orașului Belfast, lângă magazinul Lidl din Dundonald. Decizia vine în contextul unor reguli stricte privind licențele pentru vânzarea alcoolului.

Pentru a putea comercializa băuturi alcoolice, Lidl a fost nevoit să adopte o soluție diferită: deschiderea unui pub.

Asta pentru că în Irlanda de Nord, supermarketurile care doresc să vândă alcool trebuie să cumpere o licență care a fost „cedată” de o altă afacere, cum ar fi un pub care se închide. Apoi, acestea trebuie să demonstreze că există un număr insuficient de spații autorizate existente într-o anumită zonă pentru a satisface nevoile publicului. Lidl nu a reușit să treacă testul de inadecvare pentru un magazin standard de băuturi alcoolice, dar a reușit pentru un pub, deoarece două baruri din apropiere se închiseseră în ultimii ani.

„După un proces de planificare de șase ani, suntem încântați să confirmăm astăzi dezvoltarea unui pub complet nou și a restaurantului aferent, situat lângă magazinul nostru din Dundonald.”, a declarat directorul regional, Gordon Cruikshanks.

Martin McGrogan, director general al MMG Contracts Ltd și Gordon Cruikshanks, director general regional al Lidl Irlanda de Nord

Localul va avea aproximativ 60 de locuri și ar putea fi deschis chiar din această vară.

Băuturi din gama proprie Lidl

Pub-ul supermarketului german va servi produse din portofoliul Lidl, dar și băuturi locale.

Concret, oamenii pot cumpăra o selecție de produse din gama Lidl de beri, vinuri și băuturi spirtoase, precum și alte băuturi pentru a „promova furnizorii locali”.

Acest concept este considerat unul experimental și, cel mai probabil, unic în rețeaua retailerului.

Planuri mari de extindere în Marea Britanie

Pe lângă pub, Lidl își continuă expansiunea agresivă în Marea Britanie. Compania vrea să deschidă 50 de magazine în următoarele 12 luni și să investească peste 600 de milioane de lire sterline.

Obiectivul este clar: depășirea rivalului Morrisons și urcarea pe locul cinci în topul retailerilor din Regatul Unit.

„Pe măsură ce ne dezvoltăm, dorim să avem un impact pozitiv asupra comunităților noastre britanice… Extinderea noastră se traduce direct în locuri de muncă de înaltă calitate și oferă furnizorilor britanici certitudinea de care au nevoie pentru a investi în viitor.”, a spus CEO-ul Lidl UK, Ryan McDonnell.

Lidl GB are peste 1.000 de magazine britanice. Noile deschideri de magazine vor crea aproape 2.000 de locuri de muncă, pe măsură ce se extinde rețeaua de depozite și logistică pentru a aproviziona noile puncte de vânzare.

În România, se va deschide spre finalul anului cel mai mare Lidl, de 3.265 de metri pătrați.

