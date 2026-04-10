Unde va fi construit cel mai mare Lidl din România

Noul supermarket Lidl, de 3.265 metri pătrați, va fi amplasat în cadrul proiectului rezidențial SkyLight Residence, dezvoltat pe terenul fostei platforme industriale Aversa.

Proiectul este realizat de compania InteRo Property Development și are o valoare estimată la aproximativ 1 miliard de euro. 

Randare cartier Sky Residence Obor
Noul Lidl gigant din Obor, parte dintr-un proiect de 1 miliard de euro Foto: skylightresidence.ro

La final, complexul va include locuințe, spații comerciale și zone verzi extinse.

Noul magazin Lidl va fi construit pe un teren de peste 10.000 de metri pătrați și va avea:

  • o suprafață totală de 3.265 mp
  • un format de tip „flagship”, adaptat unei zone urbane aglomerate

Lucrările sunt în faza de pregătire, iar inaugurarea este estimată pentru trimestrul IV din 2026.

„Lidl România mai operează un magazin de dimensiuni comparabile cu cel din Obor, în Timișoara, pe Strada Simion Bărnuțiu, nr. 28, unitate inaugurată în decembrie 2017. Proiectul din București va avea însă o suprafață mai mare, reflectând specificul amplasării și rolul său în rețeaua noastră de magazine.”, a precizat compania, conform sursei citate.

De ce a fost aleasă zona Obor

Reprezentanții Lidl spun că alegerea zonei nu este întâmplătoare.

Obor este una dintre cele mai aglomerate și active zone comerciale din Capitală, cu un flux constant de clienți. 

„Obiectivul Lidl rămâne acela de a fi cât mai aproape de comunități, pentru a le oferi clienților acces la produse de calitate, la prețuri accesibile, într-o experiență de cumpărături modernă și eficientă.”, a precizat Lidl, pentru Profit.

Randare cartier Sky Residence Obor
Cel mai mare Lidl va avea 3.256 mp Foto: skylightresidence.ro

Compania vrea astfel să fie mai aproape de consumatori și să ofere acces rapid la produse la prețuri accesibile.

Dezvoltatorii consideră că noul magazin va contribui la modernizarea zonei Obor, aducând noi locuri de muncă, servicii comerciale moderne și va contribui la creșterea atractivității cartierului.

Proiectul SkyLight Residence este una dintre cele mai mari dezvoltări urbane din București din ultimii ani, iar noul Lidl va deveni un punct central al acestei transformări.

Tehnologie modernă și sustenabilitate

Magazinul va respecta standardele Lidl în materie de eficiență energetică și experiență de cumpărături.

Printre dotări se vor regăsi:

  • iluminat LED cu senzori de prezență
  • sisteme de recuperare a căldurii
  • soluții moderne de organizare a spațiului

Aceste tehnologii sunt parte din strategia companiei de reducere a impactului asupra mediului.

Anul trecut, Lidl a adus clienților români și un nou mod de a face cumpărături. Lidl a introdus sistemul „scan & go” în mai multe supermarketuri din București, Cluj și Timișoara.

Extinderea Lidl în România

Lidl continuă investițiile în România, unde a depășit pragul de 400 de magazine.

Pentru anul financiar 2026, retailerul a anunțat un buget de peste 285 de milioane de euro pentru extindere, în creștere semnificativă față de anul anterior.

La nivel global, compania face parte din grupul Schwarz și operează peste 12.600 de magazine în 31 de țări.

Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Programul funeraliilor

