Zeci de zboruri către și dinspre șase destinații au fost anulate

În total, 35 de curse aeriene au fost anulate luni, 2 martie, de pe aeroportul Otopeni. Destinaţiile afectate sunt Tel Aviv, Dubai, Doha, Ras-Al-Khaimah, Cairo şi Aman, cu 17 plecări şi 18 sosiri anulate, potrivit unei postări CNAB.

De altfel, zborurile de repatriere Tarom au fost reprogramate pentru luni seara.

Zborurile anulate aparţin companiilor aeriene Anima Wings, El Al, FlyDubai, HiSky, IsrAir, Qatar Airways, Tarom şi Wizz Air.

Lista zboruri anulate Aeroportul Otopeni – 2 martie 2026 Foto: CNAB

CNAB a precizat că „monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian”.

Duminică, CNAB a anunțat că 34 de curse aeriene au fost anulate de pe Aeroportul Henri Coandă, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, spațiul aerian din regiune rămâne sever restricționat prin prelungirea mai multor NOTAM-uri de închidere.

2 martie 2026 – Închiderea spațiului aerian Foto: Flight Radar

Majoritatea statelor afectate, precum Irak, Qatar, Siria și Emiratele Arabe Unite, estimează redeschiderea pe parcursul zilei de 2 martie, în timp ce Bahrain și Kuweit au avut cele mai scurte termene.

În Iran, închiderea totală expiră pe 3 martie, iar în Israel, restricțiile de zbor au fost prelungite până pe 6 martie, ora 10.00 UTC, potrivit Flight Radar. Însă există o posibilitate mare de prelungire a restricțiilor de zbor.

Turiștii români din Israel: „Suntem speriați și panicați”

Pe grupurile de Facebook, românii blocați în aceste destinații din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, caută soluții pentru a se întoarce acasă.

„Sunt în Nazaret Illit, cine ne poate ajuta să ajungem la granița spre Egipt? Suntem speriați și panicați, am venit pe 26 și pe 28 aveam zbor înapoi, dar a început războiul…”, scria duminică seară o româncă, pe Facebook.

Asta pentru că peste 300 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu vor fi repatriați cu zboruri speciale TAROM reprogramate pentru seara de luni, 2 martie, potrivit unui anunț al companiei.

„Contactați Consulatul din Haifa. Este distanță mare până la granița cu Egiptul. Se fac evacuari organizate și în siguranță.”, a fost sfătuită de cineva.

Turiști într-un hotel din Dubai, pe 28 februarie 2026 Foto: Facebook/ Mihaela Deaconescu

„Așteptăm ca statul român să facă ceva pentru evacuare.”, a scris un alt român pe Facebook.

Pe fondul tensiunilor care au loc în urma atacului SUA-Israel împotriva Iranului, compania Tarom a anunțat că este pregătită să opereze zboruri de repatriere pentru evacuarea și sprijinirea cetățenilor români aflați în zona de conflict.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că este în contact cu aproximativ o mie de cetățeni români și că „nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran”.

Până duminică seara, MAE a primit peste 1.060 de solicitări de asistență consulară din partea românilor, exceptând Emiratele Arabe Unite, unde situația rămâne complexă.

Mii de oameni sunt blocați și în Emiratele Arabe Unite: nimeni nu iese și nimeni nu intră pe aeroportul din Dubai. O agenție de turism din București confirmă pentru Libertatea că are clienți afectați direct de criză.

Turiștii români vor fi aduși în țară după ce spațiul aerian va fi deschis, iar operarea zborurilor se va face în condiții de siguranță.

Premierul României, Ilie Bolojan, a convocat luni dimineață, la ora 9.30, o ședință de urgență la Palatul Victoria pentru a analiza situația cetățenilor români blocați în apropierea Iranului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE