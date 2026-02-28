Ce ținte au lovit avioanele de luptă israeliene în Iran

Avioanele israeliene au lansat sute de bombe și rachete asupra a aproximativ 500 de ținte, ca parte a unor atacuri masive simultane asupra Iranului, a declarat armata israeliană într-un comunicat sâmbătă.

Țintele includeau sisteme de apărare aeriană și lansatoare de rachete balistice în centrul și vestul Iranului, a declarat Armata de Apărare a Israelului (IDF).

Aproximativ 200 de avioane de vânătoare au efectuat atacul coordonat, a declarat IDF, numindu-l „cel mai mare raid aerian militar” din istoria forțelor aeriene ale țării, potrivit Times of Israel.

Zone vizate în Iran, Foto: Imago

Avioanele israeliene domină fără probleme cerul Iranului

Atacurile împotriva sistemelor defensive au permis „extinderea” superiorității aeriene asupra Iranului, a declarat IDF, și au degradat capacitatea Teheranului de a lansa rachete balistice asupra Israelului.

La fel ca în vara anului 2025, forțele israeliene operează acum liber în spațiul aerian al Teheranului, după ce au eliminat multe dintre sistemele de apărare aeriană ale Iranului.

Imaginile publicate de armată arată avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene decolând în această dimineață pentru a lansa atacuri ample asupra Iranului.

„Aceasta a fost cea mai importantă misiune de până acum, ceea ce îmi permite să vă spun în acest moment că am început cu dreptul”, le-a spus șeful IAF, generalul-maior Tomer Bar, ofițerilor într-o înregistrare publicată de armată.