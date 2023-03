Ministerul lituanian de externe a publicat vineri, 17 martie, pe Twitter o fotografie cu un banner de pe un zgârie-nori din Vilnius, capitala Lituaniei, pe care scrie „Putin, Haga te așteaptă” („Putin, the Hague is waiting for you”, în limba engleză).

„Se scrie istorie. Mandatul de arestare a lui Putin pentru deportarea copiilor ucraineni creează noi precedente. Cu toate acestea, povestea va fi completă doar atunci când toate crimele de război și crima de agresiune vor fi investigate și când vinovații vor fi condamnați”, a scris ministrul lituanian de externe, Gabrielius Landsbergis, în mesajul care însoțește fotografia.

Bannerul se referă, desigur, la decizia de vineri a Curții Penale Internaționale, care-și are sediul la Haga, în Olanda. CPI a anunțat că a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l că poartă răspunderea penală pentru deportarea forțată a sute de copii ucraineni în Rusia.

În luna martie a anului trecut, primarul orașului Vilnius, Remigijus Simasius, a pictat cu spray același mesaj – „Putin, Haga te așteaptă” – pe o stradă situată vizavi de ambasada Rusiei din oraș.

Recomandări Șpagă de 300.000 de euro într-un singur dosar legat de tăieri ilegale. Săptămâna aceasta a început lucrul la un Nou Cod Silvic

Foto: Lithuania MFA / Twitter.com

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce a făcut Vladimir Putin la o zi de la eliberarea mandatului său de arestare. Imaginile care arată că nu e bine deloc VIDEO

Viva.ro Fiica Stelei Popescu a rupt acum tăcerea. Ce s-a întâmplat cu vila de 200.000 de euro, lăsată în urmă de marea actriță

Observatornews.ro "Vai, mamă!" Filmul tragediei în care Cristian, un director de şcoală din Tecuci, a ales să se sinucidă pe Drumul Morţii E 85. A aşteptat clipa fatală

Știrileprotv.ro Cinci adolescente au fost arestate după ce au dansat pe o piesă a Selenei Gomez. Mesajul transmis de artistă | VIDEO

FANATIK.RO Soluția simplă care îți face podelele să strălucească! Amestecă aceste ingrediente și pardoseala va fi curată lună

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro 'Există o chimie între noi'. Dezvăluirile momentului despre colaborarea dintre Andreea Bălan și Jador

HOROSCOP Horoscop 19 martie 2023. Racii au capul plin de idei, dar nu și răbdarea să le pună în practică. Ar fi bine să accepte ceea ce le indică realitatea

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni