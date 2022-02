Principalele declarații ale lui Dacian Cioloș:

Mi-am anunțat azi colegii că am decis să demisionez din funcția de președinte al USR, după ce Biroul Național a respins planul de revitalizare pe care l-am prezentat și pentru care am cerut aprobare.

E un plan care decurge din promisiunile pe care le-am făcut în campania internă și atâta vreme cât nu am avut în Biroul Național susținere, am considerat firesc să îmi depun demisia pentru că sensul pentru care am participat la alegeri a fost să contribui la modernizarea partidului.

Credința mea este că partidul USR este în continuare o alternativă pe scena politică, o alternativă la extremism. E nevoie de un partid credibil, conectat la societatea care își dorește modernizarea României. Asta am propus prin planul pe care l-am propus, o deschidere a partidului față de mediul de afaceri, de societatea civilă.

Din păcate, nu am obținut azi această susținere și am decis să demisionez din poziția de președinte. Rămân în continuare în partid, rămân un membru de partid.

În continuare va rămâne președinte interimar Cătălin Drulă, care este vicepreședintele cu cele mai multe voturi din Biroul Național, până când conducerea partidului va decide să organizeze alegeri pentru un nou președinte.

Din punctul meu de vedere, este nevoie de mai mult decât atât. Cred că ar fi important să înceapă o dezbatere în partid și legată de modificarea statutului și sper ca forța care a ținut viu USR PLUS, membrii, să nu plece din partid și să rămână să se bată pentru modernizarea partidului.

USR trebuie să facă pași înainte pentru a fi adaptat vremurilor pe care le trăim în momentul de față. Vedem majoritatea care conduce azi, care din punctul meu de vedere blochează reforme.

Aș vrea să transmit un mesaj celor care ne susțin, cei care au asistat la zbaterile noastre interne și să le spun că eu cred că dialogul intern poate fi mai dur, dar dacă e bine canalizat, poate produce un partid care să se bată pentru modernizarea țării.

Eu cred că USR are încă în față o perioadă în care poate trage învățămintele participării la guvernare și să ofere o nouă platformă pentru ce se va întâmpla în 2024. Cred că un partid nu poate fi credibil decât în măsura în care are coeziune în interior.

În vară i-am propus lui Dan Barna să nu candidăm niciunul, pentru a crea condițiile unei regenerări în partid, am ajuns, din păcate, în aceeași situație câteva luni mai târziu.

Nu mai candidez la funcția de președinte (la congresul extraordinar), nu mai are nici un sens. Eu am făcut propunerea programului de președinte cu toată sinceritate, fără să am vreo agendă ascunsă. Nu am în calcul să refac PLUS. Pe mine nu mă face funcția. Eu sunt în momentul de față europarlamentar. Voi continua cu colegii.

Eu nu am mai discutat de candidatura la prezidențiale de mult, de când am fost ales ales președinte. Asta necesită un partid puternic, care să te susțină, și aici avem de lucru.

După declarații, Dacian Cioloș a răspuns întrebărilor puse de jurnaliștii prezenți la conferința de presă.

Reporter: Ce era atât de grav de ați decis să demisionați?

Cioloș: Nimic mai grav decât faptul că am fost ales cu un program. Așa cum spune statutul, după 4 luni, președintele își prezintă un program. Dacă nu aveam susținerea Biroului Național, acel program nu avea niciun sens, erau dorințe exprimate pe hârtie, pentru că aveau nevoie de votul BN. Nu a fost nicio amenințare ca să sperii colegii din Biroul Național. Am spus că acesta are un sens în măsura în care îl susțineți.

Reporter: A reușit fuziunea dintre cele două partide?

Cioloș: A reușit parțial. Ați văzut în exterior, atunci când a fost vorba de poziția partidului în relația cu celelalte partide, acolo s-a lucrat unitar. Mai greu e pe modul de organizare și funcționare internă. Mai e încă de lucru.

Reporter: Sunt opinii că v-ați abandonat partidul. Ce le răspundeți?

Cioloș: Un șofer care nu are volan și se ambiționează să rămână în mașină e mult mai periculos decât unul care se dă jos și lasă pe cineva care are volan.

Reporter: Aveți ceva să vă reproșați legat de program?

Cioloș: Probabil că trebuia să prezint programul de mai multă vreme, ca să am timp să explic mai bine intențiile, au fost neînțelegeri precum aceea că vreau să-mi pun omul la Secretariatul General. Ba că o să aduc oameni din societatea civilă să-mi întăresc poziția în partid, când e clar că pozițiile-cheie din partid sunt decise de BN. Probabil că lucrurile acestea puteau fi explicate mai bine, dacă o luam mai din timp.

Înaintea conferinței susținute de Dacian Cioloș, purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, a anunțat că vicepreședintele Cătălin Drulă va prelua interimar conducerea formațiunii.

„Cătălin Drulă preia interimar conducerea, vicepeședintele cu cel mai mare număr de voturi la congres. E un moment greu pentru partid. Am încredere în înțelepciunea colegilor mei”, a declarat Ionuț Moșteanu, luni, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Următorul pas ar fi declanșarea procedurii de organizare a unui congres extraordinar al USR, pentru alegerea unui nou președinte.

Demisia, anunțată într-o ședință de 5 minute

Ședința USR de luni, 7 februarie, a avut loc la patru zile după ce Dacian Cioloș le-a transmis membrilor conducerii USR că programul propus de el se votează cu demisia lui pe masă, potrivit înregistrărilor audio publicate de Libertatea: „Dacă nu trece programul ăsta, și aveți tot dreptul și legitimitatea să îl respingeți, că așa e în democrație, eu îmi asum consecințele și îmi depun mandatul”.

Programul său a fost respins după o dezbatere de patru ore cu 14 voturi împotrivă și 11 pentru. După o scurtă pauză, conducerea partidului s-a reunit într-o altă ședință. A durat doar 5 minute, iar Dacian Cioloș a spus că își va da demisia de la șefia partidului și i-a urat succes lui Cătălin Drulă.

Patru luni la șefia USR

Dacian Cioloș a fost ales președinte al USR la congresul din octombrie de anul trecut. El a câștigat al doilea tur al alegerilor din USR PLUS cu 50,9% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 49,1%. Cioloș a condus doar patru luni partidul.

„Avem nevoie să întărim acest partid și e important ca aceia care au făcut acest pas să se înscrie în USR PLUS să se simtă ei înșiși bine în acest partid și să-i poată convinge și pe ceilalți să vină alături de noi. România are nevoie de reformă, de modernizare și USR PLUS va avea un rol important de jucat până în 2024”, spunea Cioloș după rezultatul alegerilor.

Printre reformele interne solicitate de Dacian Cioloș se numără: schimbarea statutului partidului, înlocuirea actualului secretar general (care face parte din echipa Barna), stoparea excluderilor din partid pe motiv de delict de opinie, pregătirea unui guvern din umbră și transparentizarea ședințelor Biroului Național.

Mai mult, Dacian Cioloș a cerut dublarea Biroului Național cu membri din societatea civilă și mediul de afaceri, ceea ce ar dilua puterea acestui organism de conducere, controlat de echipa lui Dan Barna.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Citeşte şi:

Surse: Dacian Cioloș și-a anunțat demisia de la șefia USR, după ce programul său a fost respins de conducerea partidului

Fitil pentru dezastru ecologic în Bucovina. Groapa de gunoi din vârful munților, la un pas de autorizare

Misiunea riscantă a lui Macron la Moscova: liderul francez promite o soluție la criză, dar sugerează că Putin trebuie să primească concesii

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia. Greșeala făcută: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro Robert Niță l-a umilit grobian pe Emil Rengle de la Survivor România. E neașteptată reacția lui: „Zic să își vadă de lungul nasului”

Observatornews.ro „În ce lume odioasă trăim”. Cum a fost surprinsă Sorana, românca din Danemarca arestată împreună cu soţul său pentru că şi-au maltratat copilul, cu doar câteva zile înainte de incident

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2022. Racii au o zi armonioasă, care aduce rezultatele pe care le doresc și buna înțelegere în cuplu

Știrileprotv.ro Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Telekomsport Acuzaţii şocante la adresa marelui antrenor român de fotbal! Un apropiat anunţă dovezi că îşi abuzează sexual jucătorii

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos