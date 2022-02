Înregistrarea ședinței în care Cioloș a cerut sprijinul Biroului Național al USR, dominat de echipa lui Dan Barna, privind programul său de măsuri, a fost publicată astăzi pe un grup intern al partidului, la câteva ore după ce conducerea partidului a votat pentru desecretizarea ședințelor.

„Tu ne-ai dat ăsta (n.r. -programul său ca președinte al partidului) și zici «take it or I leave»?”, este întrebat, la un moment dat, Dacian Cioloș, în înregistrarea obținută de Libertatea.

În replică, Cioloș confirmă că se va retrage de la șefia partidului, dacă nu are susținerea Biroului Național.

„Dacă nu trece programul ăsta – și aveți tot dreptul și legitimitatea să îl respingeți, că așa e în democrație – eu îmi asum consecințele și îmi depun mandatul. Eu pun programul ăsta cu mandatul pe masă și vă rog să nu îl luați ca pe o amenințare, o presiune. E pur și simplu. Eu nu pot să spun altceva, dacă nu pot să fac lucrurile respective, și ca să le fac, am nevoie de sprijinul BN-ului, care poate să mi-l dea sau nu”, răspunde președintele USR.

Cioloș spune apoi că nu vrea să intre în detalii foarte multe „pentru că măsurile astea vor presupune și propuneri mai precise care vor veni în BN, pe care să le discutăm și să le aprobăm”.

Și apoi continuă: „Dar eu am nevoie acum de un acord, un accept prin vot din partea BN-ului pe programul ăsta ca să pot să continui. Dacă nu îl am, înseamnă că agendele noastre nu sunt compatibile aproape deloc sau pe lucrurile care pentru mine sunt esențiale și atunci eu îmi depun mandatul”.

Programul propus de Dacian Cioloș

Scandalul din USR a început joi, după ce Dacian Cioloș şi-a prezentat programul de preşedinte pentru următorii 2 ani, un document care cuprinde măsuri și reforme interne pe care o parte dintre liderii formaţiunii le consideră de neacceptat.

Printre reformele interne solicitate de Dacian Cioloș se numără: schimbarea statutului partidului, înlocuirea actualului secretar general (care face parte din echipa Barna), stoparea excluderilor din partid pe motiv de delict de opinie, pregătirea unui guvern din umbră și transparentizarea ședințelor Biroului Național.

Cioloș a mai propus și organizarea unui congres extraordinar, și modificarea statutului partidului, astfel încât votul pe liste pentru diferitele organisme colegiale să fie proporțional.

Mai mult, Dacian Cioloș a cerut dublarea Biroului Național cu membri din societatea civilă și mediul de afaceri, ceea ce ar dilua puterea acestui organism de conducere, controlat de echipa lui Dan Barna.

Vineri seară, vicepreşedintele USR Cătălin Drulă a anunțat că în eventualitatea unei demisii din partea lui Cioloș din funcția de președinte, va prelua conducerea formaţiunii, aşa cum prevede statutul partidului.



Transcriptul înregistrării dintre Dacian Cioloș și membrul USR

Membru din Biroul Național USR: Întrebarea mea este una legată de proces, tu ne-ai dat ăsta și zici «take it or I leave»? Sau zici că dacă vreți să îl agreăm să ni-l asumăm împreună, veniți cu sugestiile voastre și apoi într-un proces colaborativ, ca să ni-l asumăm împreună, facem un astfel de program. Sau aduceți și voi fiecare o viziune a voastră și ajungem la o variantă. Am fost clar?

Dacian Cioloș: Da, a fost clar. Asta e întrebarea, mai ai alte întrebări?

Membru din Biroul Național USR: Nu, doar asta e.

Dacian Cioloș: Într-adevăr nu este în statut nicăieri nici că se votează, nici că nu se votează, de asta v-am explicat de la început că în situația în care sunt eu și suntem noi acum, cu un președinte cu legitimitatea votului membrilor și un Birou Național cu o majoritate. Eu nici nu am pus aici foarte multe detalii. Sunt câteva lucruri care pentru mine sunt importante ca eu să pot să îmi duc la îndeplinire mandatul cu care am fost ales, că în campanie am spus niște lucruri. Evident că Biroul Național nu e obligat nicăieri de statut să accepte ce zice președintele, că nu e președintele Biroului Național. E al partidului, BN are o autoritate de sine stătătoare, dată de statut.

Și tocmai de asta am propus programul ăsta care, încă o dată, nu intră în detalii și nu include și obiective pe care voi, ca Biroul Național sau ca membri ai BN, le aveți, că ați candidat cu o platformă și fiecare dintre noi, pe listele noastre, am candidat cu platforme pe care căutăm să le promovăm și nu am luat alea să le includ, că alea sunt ale voastre.

Evident, puteți să nu o și votați: rezultatul e același pentru mine, dacă nu trece programul ăsta – și aveți tot dreptul și legitimitatea să îl respingeți, că așa e în democrație – eu îmi asum consecințele și îmi depun mandatul. Eu pun programul ăsta cu mandatul pe masă și vă rog să nu îl luați ca pe o amenințare, o presiune. E pur și simplu. Eu nu pot să spun altceva, dacă nu pot să fac lucrurile respective și ca să le fac, am nevoie de sprijinul BN-ului, care poate să mi-l dea sau nu.

Am zis de la început că nu intru în detalii foarte multe pentru că măsurile astea, ca să fie puse în aplicare, vor presupune și propuneri mai precise care vor veni în BN, pe care să le discutăm și să le aprobăm. Dar eu am nevoie acum de un acord, un accept prin vot din partea BN-ului pe programul ăsta ca să pot să continui. Dacă nu îl am, înseamnă că agendele noastre nu sunt compatibile aproape deloc sau pe lucrurile care pentru mine sunt esențiale și atunci eu îmi depun mandatul.

Da, luni, dacă programul ăsta nu e votat, că poate nu vreți să îl votați că nu scrie în statut, iar eu nu pot să vă oblig că dacă nu facem cvorum nu avem ședință de BN. Sau și dacă facem cvorum și nu vreți să votați, nu pot să vă oblig sau puteți vota împotrivă. Dar atunci îmi asum consecințele și îmi prezint demisia, și trebuie un alt președinte care să își poată pune în aplicare programul, ales cu un alt program.

Da, ca să fie lucrurile mai clare, e o propunere pe care o fac că sunt circumstanțe în care ne aflăm acum și eu, ca președinte, vă solicit votul pe programul ăsta unde sigur că pot să fie ajustări dacă ne punem de acord, dar nu, nu e intenția mea să negociez acum substanța. Sunt elemente cu care eu am candidat și dacă nu mi le pot pune în aplicare nu are rost să rămân ca președinte.

