Zece militari ruși care au jefuit bunurile locuitorilor din orașul Bucha au fost identificați și denunțați sub suspiciunea de încălcare a legilor și cutumelor de război, transmite Euromaidan, potrivit The Guardian.

Suspecții vor fi dați în urmărire internațională, a anunțat Procuratura Generală a Ucrainei.

10 Russian servicemen who looted the property of Bucha residents have been identified and reported on suspicion of violating the laws and customs of war



The suspects will be declared on the international wanted list, Prosecutor General reported? https://t.co/5faollXwoP pic.twitter.com/hX72wMNO08