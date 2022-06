Zonele care au căzut în mâinile rușilor, dar și cele eliberate, au fost prezentate vineri într-un grafic publicat de canalul NEXTA, pe Twitter.

Cu roșu, sunt teritoriile ocupate deja de armata rusă. Cu verde, sunt teritoriile care au fost eliberate de forțele ucrainene.

A chronicle of 100 Days of War in #Ukraine. pic.twitter.com/pl7nOfMnt3