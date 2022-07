Uniunea Europeană a propus vineri acordarea unui sprijin imediat în valoare de 1 miliard de euro pentru Ucraina, a anunțat șefa Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit The Kyiv Independent.

„Prima parte a pachetului de asistență macrofinanciară a fost anunțată în luna mai. Aceasta va contribui la satisfacerea nevoilor urgente din țară. UE va continua să ofere ajutor Ucrainei și, pe termen lung, va sprijini reconstrucția acesteia”, a scris președinta Comisiei Europene, într-un mesaj publicat pe Twitter.

