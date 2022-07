Bilanțul morților în urma atacului cu rachete rusești asupra unui bloc de locuințe din orașul Chasov Yar, în estul Ucrainei, în weekend, a crescut la 31 de persoane, a anunțat serviciul de stat ucrainean pentru situații de urgență, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, au fost salvate de sub dărâmături 9 persoane.

Ministerul rus al Apărării a confirmat faptul că o clădire rezidențială din Chasov Yar a fost bombardată la 10 iulie, dar a precizat că acolo erau staționați soldați ucraineni, transmite Nexta.

❗️Russian Defense Ministry confirmed the fact of the shelling of a residential building in Chasov Yar on July 10, but stated that Ukrainian soldiers were stationed there.



Meanwhile, number of deaths as a result of the strike on the city of Chasov Yar has increased to 31 people. pic.twitter.com/gNfL6XtBfm