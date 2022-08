Ucraina acuză Rusia că a bombardat intenționat coridoarele către Zaporojie, pentru a pune în pericol vizita inspectorilor de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), programată miercuri la centrala nucleară, scrie The Guardian.

Un consilier cheie al președintelui Ucrainei, Mykhailo Podolyak, a declarat că Rusia încearcă să forțeze misiunea de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să treacă prin Crimeea și părți din regiunile Lugansk și Donețk, ocupate temporar de forțele Moscovei, pentru a ajunge la Zaporojie.

Un alt consilier prezidențial principal, Andriy Yermak, este și el de părere că rușii încearcă să forțeze inspectorii AIEA să treacă prin zonele ocupate.

„Rusia încearcă să perturbe vizita misiunii AIEA la centrala nucleară, simulând operațiuni de luptă în Energodar și bombardând zona din apropierea centralei nucleare”, a spus el.

Președintele Zelenski susține că Rusia „nu oprește provocările, tocmai pe acele rute pe care ar trebui să ajungă misiunea la centrală”.

?? is deliberately shelling corridors for IAEA mission to reach ZNPP. All to offer passage through Crimea/ORDLO. ?? position is the same. Access only through controlled territory of ??. Nuclear power plant demilitarization. Ru-troops withdrawal. Only ua-personnel at the station.