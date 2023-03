Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat luni seară că o explozie puternică a distrus mai multe rachete de croazieră rusești de tip Kalibr, în timp ce erau transportate pe calea ferată, în orașul Geankoi, din Crimeea anexată. Rachete de croazieră rusești erau destinate utilizării de către flota Moscovei de la Marea Neagră, transmite The Guardian.

Nu e clar dacă ucrainenii stau în spatele exploziei, întrucât ministerul nu a oferit mai multe detalii și nici nu a revendicat incidentul.

Oficialii proruși din Crimeea au anunțat că orașul a fost ținta unui atac cu drone. Serghei Aksenov, guvernatorul Crimeei numit de Moscova, a declarat că sistemele antiaeriene au acționat în apropiere de Geankoi, dar nu a spus de ce și nici nu a făcut referire la rachete de croazieră.

Oficialul a spus că cel puțin o persoană a fost rănită după ce resturile dronelor doborâte au avariat o casă și un magazin din Geankoi.

Russian cruise missiles „Kalibr NK” were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it’s the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR