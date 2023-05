Forțele armate ucrainene au anunțat că 25 de rachete au fost lansate de Rusia în Ucraina în cursul nopții, iar 23 dintre acestea au fost doborâte, relatează The Guardian.

23 out of 25 cruise missiles launched by the enemy last night were shot down including about a dozen in the Kyiv region. No damage reported yet in Kyiv except for a fire caused by falling debris. Not many citizens in the capital got much sleep.