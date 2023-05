Mai multe înregistrări video din orașul Bahmut din regiunea Donețk, difuzate pe rețelele de socializare, arată lupte intense care continuă printre clădirile înalte de apartamente de la marginea vestică a orașului, relatează CNN.

Videoclipurile, care sunt filmate de ucraineni și au fost publicate luni, arată lovituri printre clădirile dintr-un cartier în care luptătorii grupului rus de mercenari Wagner au încercat să câștige teren.

Unitățile militare ucrainene recunosc că în interiorul orașului situația este extrem de dificilă.

Brigada a 5-a de Asalt a scris pe pagina sa de Facebook: „Deși împingem inamicul înapoi pe flancuri, situația din oraș este pe pragul iadului, deoarece inamicul folosește toate mijloacele. El «toarnă» foc asupra fiecărei case, distrugându-le pe toate. Așa că situația este… Deși avem succese parțiale, situația este încă foarte dificilă.”

Miroșnikov, un blogger militar ucrainean, a confirmat această evaluare, afirmând: „Orașul în sine este un iad. Nu a mai rămas nimic de apărat acolo, dar soldații noștri nu pleacă și rămân fermi!”.

Brigada a 5-a a precizat că, în afara orașului, a obținut câștiguri împotriva forțelor ruse în ultimele zile și săptămâni și că a avansat cu aproximativ 2,5 kilometri în ultimele două luni, îndepărtând treptat linia frontului rusesc de satul Ivanivske, imediat la vest de Bahmut.

„Desigur, luptele sunt foarte dure, foarte aprige și persistente. Fiecare metru de teritoriu eliberat este foarte greu de câștigat”, a precizat Brigada, pe Facebook. „I-am epuizat (pe ruși, n.r.), iar acum împingem în mod activ linia frontului și recucerim teritoriul metru cu metru”, a adăugat unitatea ucraineană de luptă.

