Preşedintele Zelenski a lăudat sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei. Potrivit acestuia, apărarea aeriană a doborât „25 din 25” de drone kamikaze Shahed, de fabricație iraniană, între duminică seara și luni dimineața. „Un rezultat excelent”, spune el, conform Sky News.

„Și fiecare astfel de doborâre înseamnă vieți salvate, infrastructură salvată. Vă mulțumesc”.

Cu toate acestea, el spune că unele rachete rusești au reușit să treacă de apărarea antiaeriană a Ucrainei, inclusiv în Dnipro, Harkov, Odesa, Liov, Kiev și Zaporojie.

El spune că Ucraina lucrează cu partenerii occidentali pentru a asigura sisteme de apărare antiaeriană „pe deplin dezvoltate” pentru „toate orașele și comunitățile noastre”.

