Forțele ruse au lansat sâmbătă seară un atac cu rachete asupra unei instituții de învățământ din regiunea de nord-est Sumî, au anunțat autoritățile ucrainene. În urma atacului, un civil a fost ucis, iar alți cinci au fost răniți, relatează Reuters.

„În seara zilei de 29 iulie, o rachetă inamică a lovit o instituție de învățământ. Cel puțin un civil a fost ucis și 5 civili au fost răniți”, a transmis Ministerul de Imterne al Ucrainei.

O biserică ortodoxă, precum și ferestrele mai multor case private din Sumî au fost, de asemenea, deteriorate în urma atacului.

Poliția națională a Ucrainei a postat pe Telegram un videoclip în care se vede o persoană rănită care este transportată pe o targă și o clădire distrusă. Imaginile au fost preluate de canalul Nexta.

The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY