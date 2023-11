Un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Sumî a ucis o femeie, a anunțat Parchetul regional Sumî la 6 noiembrie, potrivit The Kyiv Independent.

06 nov. - Acum 16 ore Rușii economisesc rachete pentru a ataca „pe vreme rece” infrastructura energetică ucraineană

Rusia „așteaptă ca temperatura să scadă sub zero grade” înainte de a lansa atacuri în masă asupra sistemului energetic ucrainean, a declarat Vadym Skibitskyi, un reprezentant al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR), într-un interviu acordat RBC Ucraina luni, potrivit The Kyiv Independent.

Atacurile vor începe „atunci când va exista o sarcină mai mare în sistemul nostru energetic”, în timpul debutului vremii reci, când consumul de electricitate va atinge vârful. Temperaturile din Kiev sunt în prezent neobișnuit de ridicate pentru acest sezon.

Rusia a început o campanie de atacuri în masă asupra sistemului energetic ucrainean anul trecut, la 10 octombrie, și a continuat să vizeze sistemul energetic până în primăvară, aducând rețelele de încălzire și de electricitate la un colaps aproape total.

Aproximativ 70 de instalații energetice mari au fost avariate toamna și iarna trecută.

În acest an, Rusia speră la un efect și mai distructiv, lovind „toate punctele critice ale sistemului energetic” într-un val de atacuri, a declarat Skibitskyi.