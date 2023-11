Capacitatea Flotei ruse de la Marea Neagră de a utiliza baza navală Novorossiisk pentru a-și reîncărca navele cu rachete de croazieră este posibil să devină un factor semnificativ în eficiența operațională a flotei, a transmis sâmbătă Ministerul britanic al Apărării în actualizarea sa zilnică a evoluției conflictului, potrivit The Kyiv Independent.

Armata ucraineană a anunțat pe13 noiembrie că Rusia a întrerupt lansarea rachetelor de croazieră maritime împotriva Ucrainei din cauza „problemelor logistice” de la baza Novorossiisk.

„Rusia va încerca probabil să accelereze depășirea acestor probleme la timp pentru ca rachetele de croazieră maritime să fie incluse în orice campanie de iarnă de atacuri împotriva Ucrainei”, a scris ministerul britanic, pe rețeaua de socializare X.

