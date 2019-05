Imaginile cu Liviu Dragnea încadrat de personaje masive la fiecare ieșire publică sunt o constantă. Liderul PSD a fost escortat, indiferent de eveniment, că a fost vorba de miting ori termen de judecată, de bărbați bine făcuți, care i-au făcut loc prin mulțime și au îndepărtat chiar și presa din preajma președintelui Camerei Deputaților.

S-au înlănțuit nume de clanuri interlope și bodyguarzi aduși de apropiații lui Dragnea.

Libertatea a reușit să identifice una dintre gărzile de corp. Un profesionist care l-a escortat, sub acoperire, la termenul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de pe 15 aprilie 2019.

L-a purtat până în curte

Bărbatul înalt, roșcat și masiv l-a așteptat pe președintele PSD încă de dinainte să apară la Înalta Curte. Postat pe un trotuar, acesta și-a făcut loc în mulțimea pro-Dragnea și, la sosirea personajului principal, și-a făcut loc până în spatele acestuia, purtându-l prin aglomerația de ziariști, microfoane și oameni de ordine.

Acesta apare în mai multe instantanee realizate de fotoreporterul Libertatea Vlad Chirea.

Același bărbat a fost surprins, câteva zile mai târziu, la sediul firmei Romanian Security Systems din Pipera. Îmbrăcat, de data aceasta, în cămașa albă cu însemnele companiei de securitate, vizibilă și pe sub geaca purtată pe 15 aprilie!

Peste 1.000 de angajați

Cine este Romanian Security Systems, pe scurt R-SS? E una dintre cele mai mari companii de pază și securitate din România. Pe site-ul propriu susține că are „cea mai mare acoperire națională”, având „punct de lucru în fiecare județ”.

Conform termene.ro, compania are o cifră de afaceri foarte mare pe ultimul an declarat, 2017, peste 10 milioane de euro. 1.275 de angajați are Romanian Security Systems.

Cu o vechime de 25 de ani, are un unic acționar și administrator în persoana lui Gabriel Ioan Lohan.

„Era în timpul liber”

Același care a răspuns și solicitării ziarului Libertatea.

„Compania Romanian Security Systems nu a fost solicitată să acorde protecție personală domnului Nicolae Dragnea, pe data de 15 aprilie 2019, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu a existat vreo relație contractuală referitoare la această speță”, a punctat administratorul Lohan.

Care a recunoscut, în schimb, că angajatul e de la firma sa.

„În urma verificărilor s-a constatat că domnul din imagine este angajatul nostru. În acea zi, domnul din imagine era în timpul său liber, iar Romanian Security Systems nu are o politică de îngrădire a activităților pe care angajații le au în timpul liber”, a conchis acesta.

