Macron îi cere lui Trump să facă presiuni asupra guvernului israelian

Într-un interviu acordat BFMTV, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Macron a subliniat că „există o singură persoană care ar putea schimba situația actuală – președintele american”.

„Văd un lider american mobilizat, care a spus în această dimineață la Adunarea Generală: «Vreau pace, voi rezolva acest conflict». Vrea Premiul Nobel pentru Pace. Însă acest premiu este posibil doar dacă oprește războiul”, a declarat Emmanuel Macron.

Șeful statului francez a insistat că Trump trebuie să facă presiuni asupra guvernului israelian pentru a opri ostilitățile din Gaza și a permite eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.

Macron a recunoscut că, deși Franța a susținut în Adunarea Generală recunoașterea statului palestinian – decizie respinsă de Israel și de Trump –, Washingtonul rămâne principalul actor capabil să influențeze Israelul.

„De ce are mai multă putere decât noi? Pentru că noi nu livrăm arme care să alimenteze conflictul din Gaza”, a explicat Macron. Totodată, a admis că un stat palestinian va deveni realitate doar în momentul în care Israelul îl va recunoaște oficial.

Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Donald Trump și Premiul Nobel pentru Pace

În privința posibilelor represalii din partea Israelului după recunoașterea statului palestinian – precum închiderea consulatului francez din Ierusalim sau anexarea unor teritorii din Cisiordania –, Macron a spus că Franța este pregătită pentru toate scenariile: „Nu vom rămâne niciodată pasivi. Am planificat toate opțiunile și vom apăra întotdeauna interesele Franței”.

Între timp, țări precum Cambodgia, Israel și Pakistan l-au nominalizat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, ca urmare a medierii unor acorduri și armistiții.

Trump a declarat că merită această distincție, acordată deja altor patru președinți americani.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a întărit acest mesaj: „Președintele Trump a făcut mai mult pentru pace decât toți liderii prezenți la ONU la un loc. Numai acest președinte a reușit să obțină atât de mult pentru stabilitatea globală, pentru că a făcut America din nou puternică”.

În „căutarea Nobelului”, Donald Trump a declarat că a pus capăt războiul între Armenia şi Cambodgia.

Anterior, președintele american Donald Trump s-a mai lăudat că ar fi pus capăt ostilităților dintre „Aberbaijan” și Albania, menționând însă o țară inexistentă și o alta care nu avea legătură cu conflictul real.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE