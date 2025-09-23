Conflicte „amestecate”

Trump a făcut această afirmație în cadrul dineului fondatorilor American Cornerstone Institute, un centru de reflecție conservator. Conform sursei citate, el a susținut un lung discurs despre conflictele pe care pretinde că le-a rezolvat.

Inițial, Trump a menționat corect despre un conflict de frontieră între Cambodgia și Thailanda din iulie. De asemenea, a vorbit despre medierea sa în conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan.

Însă apoi, președintele american a combinat aceste două situații, inventând un război inexistent între Armenia și Cambodgia.

„Nu este nimic uimitor în asta, în măsura în care acest război nu a existat vreodată”, a declarat Trump.

Lipsa de reacție din cadrul dineului

Surprinzător, această eroare flagrantă nu a stârnit nicio reacție în rândul participanților la eveniment. Trump a continuat să enumere alte țări pe care susține că le-a „salvat”, incluzând Kosovo, Serbia, Israel, Iran, Egipt și Etiopia.

Această gafă vine în contextul în care Trump își dorește Premiul Nobel pentru Pace. El s-a declarat capabil să rezolve conflicte considerate imposibil de soluționat.

În ciuda acestor afirmații, multe dintre realizările enumerate de Trump sunt „fanteziste”.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Alte războaie „încheiate” de Donald Trump

Președintele american Donald Trump s-a mai lăudat că ar fi pus capăt ostilităților dintre „Aberbaijan” și Albania, menționând însă o țară inexistentă și o alta care nu avea legătură cu conflictul real.

În realitate, la începutul acestei luni, Trump a mediat un acord de pace între Azerbaidjan și Armenia, ale căror delegații le-a primit la Casa Albă. Cele două state sunt implicate de decenii în disputa pentru Nagorno-Karabah, teritoriu separatist din Azerbaidjan sprijinit de Armenia. În 2023, Azerbaidjanul a recâștigat controlul asupra regiunii.

Trump a făcut afirmația în emisiunea The Mark Levin Show, unde a repetat că ar fi „rezolvat șase sau șapte conflicte” în primele șapte luni de mandat.

„Am rezolvat șase războaie, poate chiar șapte, după cum spun unii, fiindcă este unul despre care nimeni nu vorbește. Am făcut-o și cu Iranul – le-am distrus capacitatea nucleară, pe care ar fi folosit-o imediat împotriva Israelului dacă ar fi putut”, a declarat Donald Trump.

După ce a afirmat că disputa dintre India și Pakistan a fost „cea mai ușor de rezolvat”, Trump a trecut la așa-numitul conflict dintre „Aberbaijan” și Albania.

„A fost o luptă de 34–35 de ani. Am discutat cu liderii, i-am cunoscut prin comerț și le-am spus: «Nu veți avea acord comercial dacă continuați să vă războiți. Este nebunie». În cele din urmă, am reușit să pun capăt conflictului. La început, nu voiau nici să stea unul lângă altul, dar după o oră se îmbrățișau și se felicitau. A fost o scenă frumoasă”, a susținut Donald Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE