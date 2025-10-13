Cum sunt atrași românii de bandele criminale din Germania

În Berlin, oameni din Bulgaria și România sunt ademeniți cu promisiuni false și ajung prinși într-un sistem perfid de exploatare. Întregul plan este pus în aplicare de către bandele criminale, acestea urmărind să le ia ajutoarele sociale pe care le primesc de la statul german.

Organizațiile criminale îi ademenesc pe români și pe bulgari cu locuri de muncă, iar apoi încep să le confiște sistemic ajutoarele sociale. Statisticile sunt alarmante, specialiștii vorbesc despre criminalitate organizată, relatează presa germană.

Câte persoane ar fi fost înșelate de „mafia” ajutoarelor sociale din Germania

Conform noilor date ale guvernului federal, în 421 cazuri a fost documentat abuz de ajutor social în legătură cu Bürgergeld – aproape dublu față de anul precedent, când erau 229 de cazuri. Până în august 2025 s-au deschis încă 293 de proceduri.

Experții avertizează că acestea sunt probabil doar vârful icebergului. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Federal a declarat pentru presa germană că aceste cifre „nu reflectă situația reală”, întrucât se presupune o rată mare de cazuri nedeclarate.

Modul de operare al organizațiilor criminale și metodele prin care fură ajutoarele sociale

Escrocii le oferă cetățenilor atrași din Est, în mare parte din Bulgaria și România, contracte de muncă pentru activități cu normă redusă și salariu minim, conform unui raport WirtschaftWoche bazat pe date ale Agenției Federale pentru Muncă.

De asemenea, li se asigură adrese de domiciliu în Germania. Cu aceste documente, migranții obțin statutul legal de angajați și astfel dreptul la beneficii sociale.

Autoritățile cunosc aceste metode, dar sunt adesea neputincioase în fața rețelelor mari, bine organizate și opace, astfel încât se vorbește despre o „luptă cu Leviatanul”. Ministrul federal al muncii, Bärbel Bas, a promis măsuri mai dure, însă în prezent lipsesc mecanisme eficiente de control. Consecința este o pierdere de miliarde pentru stat și un sistem social tot mai exploatat de structuri mafiote.

În 2025, aproape 80.000 de români primesc alocații și ajutoare sociale de la stat în Germania. Mai mult decât atât, clanurile criminale din România au reușit să fraudeze sistemul ajutoarelor sociale din Germania și să încaseze ajutoarele, prin câteva trucuri, iar astfel au reușit să facă mai mulți bani ca din traficul de droguri.

Ce ajutoare sociale primesc românii din Germania

Românii stabiliți în Germania pot beneficia de ajutoare sociale dacă îndeplinesc anumite condiții legate de reședință, venituri și situația familială. Principala formă de sprijin este alocația denumită Bürgergeld, care a înlocuit sistemul Hartz IV.

Valoarea ajutorului Bürgergeld în 2025 depinde de compoziția familiei și vârsta membrilor acesteia:

  • Adulți singuri sau părinți singuri primesc 563 euro pe lună.
  • Adulți care trăiesc în cuplu primesc câte 506 euro pe lună fiecare.
  • Tinerii între 18-24 ani primesc 451 euro pe lună.
  • Adolescenții între 14-17 ani primesc 471 euro pe lună.
  • Copiii între 6-13 ani primesc 390 euro pe lună.
  • Copiii sub 5 ani primesc 357 euro pe lună.

Aceste sume acoperă necesitățile de bază, iar în plus există și alocația pentru copii de 255 euro pe lună pentru fiecare copil până la 18 ani, cu posibilități de prelungire în anumite condiții.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească românii din Germania pentru ajutoarele sociale

Pentru a putea primi aceste ajutoare, românii trebuie să aibă domiciliul sau reședința obișnuită în Germania, să fie apți de muncă (cu vârsta între 15 ani și pensionare) și să aibă venituri insuficiente pentru traiul zilnic. Beneficiarii trebuie să colaboreze cu autoritățile locale pentru ocuparea forței de muncă și să accepte ofertele de angajare sau cursurile de formare profesională.

Ajutoarele sociale nu au o limită strictă de timp, dar beneficiarii trebuie să demonstreze continuu că sunt eligibili.

