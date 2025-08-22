Topul țărilor cu cei mai mulți beneficiari străini

În Germania, aproximativ 5,5 milioane de persoane primesc în prezent alocație de cetățenie. Aproximativ 52% dintre beneficiarii de indemnizații provin din Germania, potrivit datelor actuale ale Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Conform statisticilor recente, cei mai mulți beneficiari străini de alocație de cetățenie din Germania, provin din:

Ucraina: 705.000

Siria: 512.000

Afganistan: 201.000

Turcia: 192.000

Balcanii de Vest: 112.000

Bulgaria: 108.000

Irak: 101.000

România: 78.000

Polonia: 50.000

Serbia: 47.000

Italia: 43.000

Creșterea proporției străinilor se explică prin nivelul ridicat al imigrației, mai ales după atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, când mulți refugiați au avut nevoie de sprijin de stat până la dobândirea competențelor necesare pentru a se integra pe piața muncii.

Dezbatere politică și socială aprinsă

Proporția mare a străinilor în rândul beneficiarilor alocațiilor declanșează frecvent dezbateri polarizante.

Unele voci consideră că acest fenomen poate fi „o povară pentru sistemul social” și un potențial stimulent pentru migrație.

Jens Spahn a declarat pentru Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Aceasta este o dinamită socială”.

Un primar din Germania spunea, recent, că vrea să ia măsuri împotriva imigranților din România și Bulgaria care abuzează de sistemul de asistență socială.

Cu toate acestea, experții subliniază că nu există dovezi credibile că venitul cetățenesc reprezintă un factor semnificativ pentru migrație.

Analiza Serviciului de Cercetare al Bundestagului arată că atribuirea migrației exclusiv motivelor economice este prea simplistă.

Planurile guvernului german pentru modificarea alocației

Conform acordului coaliției „semafor”, guvernul german intenționează să dezvolte în continuare sistemul de venit cetățenesc în cadrul programului „Noua Securitate de Bază”.

Măsurile vor include reguli mai stricte, sancțiuni pentru nerespectarea acestora și eliminarea perioadei de protecție a activelor, pentru a eficientiza acordarea ajutoarelor sociale și integrarea beneficiarilor.

