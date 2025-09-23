  • Investigatorul menționează 5 tipuri principale de fraudă socială: în domeniul îngrijirii, legate de locuințe, falsificarea situației financiare, frauda cu identitatea și manipularea scorului de credit
  • Fraudatorii folosesc scheme ingenioase precum ascunderea veniturilor reale, utilizarea actelor false pentru a solicita ajutoare multiple și manipularea scorului de credit Schufa pentru a obține avantaje financiare.

De ce fraude și nu jafuri

Germania plătește, infractorii culeg! Bande și clanuri organizate folosesc escrocherii mereu noi pentru a sifona miliarde din fondurile de asigurări sociale. Inventează servicii de îngrijire, înregistrează companii false sau exploatează copii care nici măcar nu există, arată o anchetă a publicației germane Bild.

Sub protecția anonimatului, un anchetator citat de publicația Bild, care lucrează de decenii ca investigator principal în domeniul criminalității organizate din landul Renania de Nord – Westaflia, dezvăluie cele mai frecvente metode folosite de infractori pentru a obține ilegal bani de la stat.

Membrii clanurilor criminale sunt conștienți că pot jefui miliarde din sistemul social, iar pedepsele pentru acest lucru sunt relativ mici. Jaful armat se pedepsește cu minimum 5 ani de închisoare, în timp ce frauda socială se soldează, în mod ideal, doar cu o amendă.

„Lucrătorii independenți”

Imigranții din sud-estul Europei înregistrează o afacere în Germania. Aceștia pretind că lucrează pentru o sumă mică, adesea în jur de 300 de euro.

Deoarece această sumă nu este suficientă pentru a trăi, au dreptul la un supliment de stat. Acest lucru le asigură alocația de cetățean și alte beneficii pentru ei și familiile lor.

Practic, aceasta înseamnă că banii ies din sistemul de asigurări sociale, chiar dacă ei nu au un loc de muncă real.

Anchetatorul spune că „și oamenii săraci din mahalalele din România și Bulgaria sunt victime. Sumele mari sunt colectate de oameni din umbră”.

Există un caz în care 20 de oameni din Hagen lucrau la o frizerie din Berlin. Pentru 200 de euro pe lună fiecare. Acest lucru le-a oferit acces la sistemul de asigurări sociale și le-a suplimentat complet beneficiile.

Trucul cu aparatul de sloturi

Aparatele de slot și mesele de jocuri sunt manipulate astfel încât banii introduși să nu fie înregistrați integral. Acest lucru permite evaziunea fiscală cu veniturile.

Clanurile criminale pot câștiga mai mult din sălile de jocuri decât din traficul de droguri, afirmă investigatorul german

Trucul casei de marcat

O problemă majoră, potrivit anchetatorului, sunt „fondurile negre din baruri, ceainării ori cafenele, unde casa de marcat este întotdeauna stricată, iar cel puțin jumătate din venituri sunt colectate în numerar și nu sunt contabilizate”.

Aici nu numai că are loc evaziune, dar se spală și bani.

Trucul companiei

În familiile extinse, este o practică obișnuită ca aproape toți membrii să primească beneficii sociale. Doar un membru este înregistrat ca „angajat oficial”.

Afacerile, vânzările și proprietățile imobiliare sunt apoi înregistrate pe numele lui. În acest fel, banii circulă legal prin registre, în timp ce restul familiei continuă să primească beneficii de asigurări sociale sau alte beneficii.

Toți membrii unei familii extinse primesc beneficii sociale, cu excepția unuia. El are o adresă diferită și este responsabil pentru toate tranzacțiile comerciale, vânzări și proprietăți imobiliare.

Trucul imobiliar

Fondurile obținute de clanurile din România și din Bulgaria sunt adesea folosite pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare prin intermediul unor persoane de fațadă

Clanurile cumpără din ce în ce mai mult case în cartiere bune, poate ca economii pentru pensie – cu bani furați de la contribuabili, explică anchetatorul

Trucul „îngrijirii”

O metodă des întâlnită este cea legată de îngrijirea la domiciliu.

Unii infractori declară în mod fals că au nevoie de îngrijire permanentă pentru a primi indemnizații. Alții pretind că îngrijesc rude bolnave, deși acestea nu au nevoie de asistență.

Facturile sunt trimise companiilor de asigurări de sănătate și plătite pe parcursul a lunilor de zile, până când frauda este descoperită.

Abia atunci când companiile de asigurări descoperă neregulile, acestea opresc plățile

Mulți infractori pur și simplu înființează un nou serviciu de îngrijire. Numai în 2024, au fost înregistrate peste 20.000 de astfel de cazuri.

Trucul cu mașinile

Escrocii cumpără companii cu date SHUFA solide. Ei închiriază vehicule de serviciu care, de fapt, nu au nicio legătură cu compania.

Aceste mașini, de obicei scumpe, precum Mercedes-ul AMG, pot fi apoi folosite de membrii clanurilor criminale care primesc beneficii sociale și nu și-ar putea permite niciodată oficial astfel de mașini.

Scorul de credit SCHUFA este un scor numeric, de la 0 la 100%, care indică probabilitatea ca o persoană să își îndeplinească obligațiile de plată în viitor, precum ratele la credite sau facturile. Un scor mai mare semnalează un risc mai mic pentru creditori, facilitând obținerea de credite și condiții mai bune, în timp ce un scor mai mic indică un risc crescut, influențând negativ obținerea de noi credite. 

Am avut o companie de acoperișuri care nu avea nicio dubă de livrare înregistrată pe numele ei. În schimb, erau peste 10 Mercedes AMG.

Trucul bunurilor de lux

Clanurile exploatează, de asemenea, lacunele legale când vine vorba de mașini, ceasuri și genți de mână. Mașinile de lux sunt aduse în familie prin intermediul companiilor de leasing sau închiriere.

Oficial, acestea sunt „închiriate doar pentru o zi”, dar în practică, sunt utilizate permanent. Pentru ceasurile scumpe, actele de proprietate apar sub alte denumiri.

Pe așa numită „stradă a muncitorilor” din Dortmund, zilieri din Balcani își oferă serviciile la prețuri de dumping.

„Germania e bună, suntem fericiți”

Românul Alexandru (38 de ani) a explicat , într-o germană stricată, pentru Bild: „Așteptăm de lucru. Dar Germania e bună, mulți bani de la oraș, mulți bani pentru copii, suntem fericiți”.

Există familii extinse ai căror membri au fost prinși furând din magazine de peste 70 de ori. Dar nimeni nu merge la închisoare; e doar furt. Am pierdut bătălia asta de multă vreme.

Citiți și  „Micul București” din Germania, „locul terorii”: „Clanuri criminale din România fraudează statul cu miliarde de dolari”

