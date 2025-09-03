Potrivit edilului, proiectul aduce multiple beneficii: reducerea poluării, fluidizarea traficului și diminuarea numărului de accidente rutiere.

Investiția respectă Strategia de dezvoltare a metroului din București 2016–2030 a Metrorex S.A. și Planul investițional pentru infrastructura de transport 2020–2030, aprobat prin H.G. 1312/2021.

Primăria Sectorului 5, în calitate de lider al asocierii, va întreprinde toate demersurile necesare pentru a depune cererea de finanțare prin Programul Transport 2021–2027, în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru M7.

Noua linie va avea 15 stații pe o distanță de 13 kilometri: Piața Unirii 3, Regina Maria, George Coșbuc, Tudor Vladimirescu, Mihail Sebastian, Piața Rahova, Mărgeanului, Antiaeriană, Autogara Rahova, Albeni, Șoseaua Alexandriei, Independenței 1877, Linia de centură Bragadiru, Dumbravei și Bragadiru.

Magistrala 7 va conecta sud-vestul și nord-estul Bucureștiului, traversând cartiere dens populate precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina și orașul Voluntari.

De asemenea, Metrorex a anunțat, marți, 2 septembrie, extinderea Magistralei 2 de metrou spre est, pe traseul Pipera – Petricani, după semnarea unui protocol de colaborare cu Ministerul Transporturilor.

