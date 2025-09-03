Potrivit edilului, proiectul aduce multiple beneficii: reducerea poluării, fluidizarea traficului și diminuarea numărului de accidente rutiere.

Investiția respectă Strategia de dezvoltare a metroului din București 2016–2030 a Metrorex S.A. și Planul investițional pentru infrastructura de transport 2020–2030, aprobat prin H.G. 1312/2021.

Primăria Sectorului 5, în calitate de lider al asocierii, va întreprinde toate demersurile necesare pentru a depune cererea de finanțare prin Programul Transport 2021–2027, în vederea realizării studiului de fezabilitate pentru M7.

Noua linie va avea 15 stații pe o distanță de 13 kilometri: Piața Unirii 3, Regina Maria, George Coșbuc, Tudor Vladimirescu, Mihail Sebastian, Piața Rahova, Mărgeanului, Antiaeriană, Autogara Rahova, Albeni, Șoseaua Alexandriei, Independenței 1877, Linia de centură Bragadiru, Dumbravei și Bragadiru.

Magistrala 7 va conecta sud-vestul și nord-estul Bucureștiului, traversând cartiere dens populate precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina și orașul Voluntari.

De asemenea, Metrorex a anunțat, marți, 2 septembrie, extinderea Magistralei 2 de metrou spre est, pe traseul Pipera – Petricani, după semnarea unui protocol de colaborare cu Ministerul Transporturilor.

Amintiri din epoca de AUR: partidul lui George Simion vrea ca elevii și profesorii să intoneze imnul și să se roage înainte de ore
Știri România 19:15
Amintiri din epoca de AUR: partidul lui George Simion vrea ca elevii și profesorii să intoneze imnul și să se roage înainte de ore
Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „trainingurile" a fost demis pe loc
Știri România 16:16
Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „trainingurile” a fost demis pe loc
5 știri by Libertatea – Monden: Andi Moisescu, zvonuri de divorţ, iar Mihai Bendeac s-a filmat turmentat
Stiri Mondene 18:09
5 știri by Libertatea – Monden: Andi Moisescu, zvonuri de divorţ, iar Mihai Bendeac s-a filmat turmentat
Cum au apărut chef Orlando Zaharia și soția lui în Lisabona. Fanii au fost surprinși când i-au văzut. „Ne-am dorit mult să ajungem acolo"
Stiri Mondene 17:40
Cum au apărut chef Orlando Zaharia și soția lui în Lisabona. Fanii au fost surprinși când i-au văzut. „Ne-am dorit mult să ajungem acolo”
Politic

Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 17:01
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 15:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
