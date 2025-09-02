Două noi stații de metrou

Proiectul presupune construirea unei secțiuni de aproximativ 1,6 km de cale dublă, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera.

Pe acest tronson vor fi realizate două noi stații de metrou, dotate cu facilități moderne și legături directe cu transportul de suprafață.

Reprezentanții Metrorex subliniază că investiția are caracter strategic, având în vedere dezvoltarea rapidă a zonei Pipera–Tunari, devenită unul dintre cele mai importante centre urbane și economice din București și Ilfov.

„Semnarea protocolului marchează un pas decisiv pentru concretizarea unui proiect așteptat de mult timp. Nordul Capitalei, în special zona Pipera, a cunoscut o expansiune semnificativă, devenind atât un hub de afaceri, cât și un important cartier rezidențial. Această extindere răspunde direct nevoii de transport public modern, sigur, eficient și sustenabil”, a declarat Mariana Miclăuș, director general Metrorex.

Obiectivele principale ale proiectului sunt: reducerea timpilor de deplasare și a aglomerației din trafic, scăderea poluării și a nivelului de zgomot, creșterea atractivității transportului public și stimularea dezvoltării economice locale prin crearea de noi locuri de muncă.

Valoarea proiectului: 120 milioane de euro (fără TVA)

Lucrările prevăd, pe lângă construcția tunelului și a stațiilor, realizarea de drenaje, devieri de rețele, modernizarea iluminatului public, amenajări peisagistice, sisteme automatizate, măsuri de protecție civilă și echipamente moderne pentru exploatare.

Extinderea este inclusă atât în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov, cât și în Master Planul General de Transport al României, fiind eligibilă pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027.

Valoarea estimată a proiectului este de 120 milioane de euro (fără TVA), urmând să fie actualizată după elaborarea studiului de fezabilitate.

