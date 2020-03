De Iulian Budușan,

Vela a precizat că a dispus o anchetă miercuri după vizionarea imaginilor în media şi totodată a ordonat o anchetă şi la nivelul Direcţiei Medicale, pentru a verifica dacă medicul şi-a făcut datoria.

„Prin acest ordin, pe care îl voi semna peste 10 zile, voi regla definitiv această situaţie. Au mai fost cazuri şi înainte, cum ar fi doamna Monica Ridzi, la fel bolnavă, a fost dusă în cătuşe, n-avea nicio intenţie de evadare, cu siguranţă, la fel ca doamna Pintea. Şi atunci, medicul să fie autoritatea din zona de competenţă care decide modul de transport”, a răspuns Marcel Vela unei întrebări a senatorului Şerban Nicolae, care a vorbit despre faptul că fostul ministrul al Sănătăţii Sorina Pintea a fost transportată cu cătuşe la spital.

„De azi dimineaţă am primit şi un răspuns administrativ, pe varianta anchetei disciplinare sau eventual penale, evident că vom lua şi măsuri în cazul în care cineva a greşit, chiar şi sesizarea procurorului, dar pe partea administrativă. Am aici Ordinul nr. 14 din 9 februarie 2018, care clarifică foarte exact cazurile în care nu se pun cătuşe. Sunt şase cazuri – femeia gravidă, persoana de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul în vârstă sub 16 ani, persoana ale cărui afecţiuni medicale impun utilizarea tărgii sau căruciorului pentru deplasare, precum şi în situaţii reprezentate de afecţiuni ale membrelor superioare din zona supusă încătuşării, la indicaţia medicului”, a spus Marcel Vela.