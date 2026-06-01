Plata la tejghea și la bar este noua tendință care schimbă obiceiurile în restaurante

În 2026, o nouă tendință schimbă modul în care clienții își plătesc nota în restaurantele din Europa, în special la prânz.

În loc să aștepte la masă pentru a achita consumația, tot mai multe localuri optează pentru plata directă la bar. Schimbarea, care la prima vedere poate părea minoră, reflectă o adaptare la noile realități economice și la obiceiurile consumatorilor, după cum relatează portalul de știri Marmiton.org.

De ce restaurantele preferă plata la bar și la tejghea

Această practică, odinioară specifică bistrourilor sau cafenelelor din gări, este acum adoptată pe scară largă. Potrivit Le Parisien, pentru restaurante, timpul este esențial în timpul prânzului, când fluxul de clienți este maxim.

Stabilirea unui punct unic de plată la bar reduce semnificativ timpul de așteptare al clienților și optimizează rotația meselor.

„Limitarea drumurilor pentru încasări este o prioritate. Timpul economisit poate fi folosit pentru a întâmpina alți clienți sau pentru a supraveghea sala”, explică unul dintre restauratorii citați de Le Parisien.

În plus, plata la bar simplifică gestionarea notelor de plată individuale, o practică tot mai întâlnită în cazul grupurilor mari de colegi care iau prânzul împreună. În loc să se piardă timp cu împărțirea notei la masă, fiecare client poate achita separat, rapid, cu cardul, telefonul sau tichetele de masă.

Unele restaurante au introdus inclusiv sisteme electronice pentru plata notei la bar

Diversitatea metodelor de plată, carduri bancare, tichete de masă, numerar sau aplicații mobile, reprezintă un alt motiv pentru care plata la bar devine norma.

În plus, unele restaurante au început să implementeze soluții digitale precum codurile QR, care permit clienților să-și achite nota direct de pe telefon, uneori chiar înainte de a termina masa.

Totuși, această metodă nu este încă foarte răspândită, mai ales în România.

„Pentru mulți clienți, lipsa interacțiunii umane la momentul plății poate părea rece”, menționează La République des Pyrénées, potrivit sursei citate mai sus.

Bacșișul se acordă chiar dacă nota este plătită la bar

În ciuda schimbării locației pentru plată, momentul achitării notei rămâne o oportunitate pentru clienți de a mulțumi personalului, de a-și exprima părerea despre serviciu sau de a lăsa un bacșiș.

Într-un reportaj realizat de TF1 Info într-un restaurant din Strasbourg, mai mulți clienți au afirmat că preferă plata la bar, deoarece este mai rapidă și mai directă decât așteptarea la masă.

Totuși, există și țări din Europa în care bacșișul nu este obligatoriu sau este complet interzis. Finlanda, Islanda și Norvegia sunt doar câteva dintre acestea. Spre exemplu, în Islanda bacșișul este inclus în nota finală de plată.

Ce se întâmplă în cazul persoanelor care nu se pot deplasa la bar să achite nota

Totuși, există și excepții. Dacă un membru al grupului întâmpină dificultăți în a se deplasa, este suficient să solicitați ospătarului să aducă nota la masă. În cazul meselor mari, este recomandat să stabiliți înainte cine și cum plătește pentru a evita aglomerația în zona de plată.

Experții citați de sursa precizată mai sus atrag atenția asupra faptului că plata la bar nu înseamnă neapărat o reducere a ospitalității. Din contră, poate aduce beneficii atât pentru clienți, cât și pentru personal, contribuind la o experiență mai eficientă și mai plăcută în restaurante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Unica.ro
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
GSP.RO
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.RO
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut
Tvmania.ro
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut

Alte știri

Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Reportaj
Știri România 19:24
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Știri România 17:26
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Parteneri
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul.ro
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Fanatik.ro
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Financiarul.ro
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Stiri Mondene 18:19
Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Stiri Mondene 18:00
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Parteneri
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
TVMania.ro
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
ObservatorNews.ro
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
GSP.ro
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
GSP.ro
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
Parteneri
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Mediafax.ro
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
StirileKanalD.ro
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Exclusiv
Politică 31 mai
Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Politică 31 mai
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Parteneri
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
ZiaruldeIasi.ro
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Fanatik.ro
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie
Spotmedia.ro
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie