Accidentul s-a petrecut în dimineața de 31 mai, în jurul orei 11.00, pe Drumul Regional 666 (SR 666), în apropierea localității Campoli Appennino, Italia, lângă restaurantul Primavera.

Tânărul circula pe motocicleta sa roșie, o Honda CBR 1000, când a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit violent de un zid aflat la marginea șoselei.

Impactul a fost devastator, iar Ștefan Mihalcea a murit pe loc. Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoite doar să constate decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat ulterior la morga spitalului din Cassino.

Ștefan Mihalcea locuia în orașul Sora, în cartierul San Domenico, și lucra ca șofer de camion. Era foarte cunoscut și apreciat în comunitatea locală. Vestea morții sale s-a răspândit rapid.

Cei care l-au cunoscut spun că avea o pasiune uriașă pentru motociclete. Profilurile sale de pe rețelele sociale sunt pline de imagini surprinse în timpul călătoriilor pe două roți, alături de motociclete sport și peisaje spectaculoase.

Moartea românului readuce în atenție pericolul reprezentat de Drumul Regional 666, o arteră rutieră care leagă zona Sora de granița cu Abruzzo. Traseul traversează o regiune montană dificilă, cu serpentine strânse, pante abrupte și porțiuni care pun la încercare chiar și cei mai experimentați șoferi și motocicliști.

Din cauza numărului mare de accidente produse de-a lungul timpului, șoseaua a primit supranumele de „drumul diavolului”.

Carabinierii din Sora au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul fatal.

