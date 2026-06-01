Hotelul din New York a lansat un pachet special de cazare de 1.000.000 de euro

Fanii fotbalului care dispun de un buget generos au acum ocazia de a trăi o experiență unică, oferită de hotelul de lux The Mark din Manhattan.

Pentru un preț impresionant de 1.000.000 de dolari, aproximativ 861.540 de euro, pachetul „The Mark World Cup Extravaganza” promite o combinație de lux suprem, acces exclusiv și momente memorabile în jurul finalei Cupei Mondiale de Fotbal din 2026.

Pachetul include bilete la finală, un sejur de patru nopți într-un penthouse somptuos și un transfer cu elicopterul către stadionul MetLife din New Jersey, unde va avea loc marea finală pe 19 iulie, relatează Euronews.

Ce este inclus în pachetul de cazare de 1.000.000 de dolari

Elementul central al acestui pachet exclusivist este cazarea în The Mark Penthouse, unul dintre cele mai mari penthouse-uri hoteliere din Statele Unite.

Acesta ocupă două etaje întregi ale hotelului The Mark și oferă oaspeților o „pistă privată” pentru weekendul finalei.

Oferta include patru nopți de cazare între 16 și 21 iulie, alături de două camere suplimentare pentru personal sau însoțitori. Iată ce este inclus în pachetul de cazare:

Cazare timp de patru nopți în The Mark Penthouse;

Acces exclusiv la ultimele două etaje ale hotelului;

Capacitate pentru șase oaspeți;

Două camere suplimentare pentru personal sau securitate;

Servicii de majordom disponibile 24/7;

Terapeut de masaj la cerere;

Croazieră privată prin portul New York, cu trecere pe lângă Statuia Libertății.

Hotelul amenajează o zonă privată de lux pentru vizionarea finalei

Pe durata weekendului, penthouse-ul va fi transformat într-un lounge exclusivist pentru vizionarea meciurilor. Oaspeții vor putea urmări fiecare minut al partidelor pe ecrane uriașe, bucurându-se de priveliști panoramice ale orașului.

Terasa exclusivistă a penthouse-ului devine un punct de atracție odată cu lăsarea serii. Situată deasupra Madison Avenue, aceasta oferă vederi spectaculoase către Central Park și orizontul orașului.

Experiența culinară este completată de serviciul exclusiv de caviar premium și martini reci, toate într-un decor de vis.

Zborul privat cu elicopterul este asigurat de hotel

Punctul culminant al pachetului este ziua finalei Cupei Mondiale, pe 19 iulie. În loc să se confrunte cu traficul intens, oaspeții vor beneficia de transferuri private cu elicopterul între Manhattan și stadionul MetLife. Aici, vor avea locuri premium la mijlocul terenului, acces la o zonă de ospitalitate exclusivă și suveniruri memorabile.

Ce facilități au turiștii în pachetul de lux pentru ziua finalei din Cupa Mondială

După fluierul final și ceremonia de decernare a trofeului, oaspeții se vor întoarce la The Mark pentru o petrecere de încheiere deasupra orașului. Detalii pentru ziua finalei:

Transferuri private cu elicopterul;

Locuri premium la mijlocul terenului;

Acces la poziții privilegiate lângă teren;

Intrare exclusivă la stadion;

Ospitalitate premium în ziua meciului;

Cadouri comemorative.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE