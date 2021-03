Maia Morgenstern este revoltată că la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul „Vocea teatrului licean bucureștean”, a fost rostită o replică antisemită.

Ajung cu câteva minute mai devreme. Directori, consilieri, reprezentanți: autoritățile. Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe. Și iată ce-mi aud urechile: „Hai s-o facem așa, jid…” – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea… Am încremenit. Ce-ați spus? Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…”. Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial.



Maia Morgenstern: