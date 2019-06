„Încerc să trec peste acest moment și să o ajut și pe ea să treacă peste acest moment, deși încă nu mi-a zis nimic, încerc să mă gândesc că e cu siguranță traumatizată”, a spus mama adoptivă, la Digi 24.

Vorbind despre scena de vineri, când Sorina a fost luată cu procurorul din cauza asistenţilor maternali, iar fetiţa a început să plângă, Ramona Săcărin a spus că „ce s-a întâmplat vineri era nenecesar, dar nu se putea altfel.

E rezultatul unei luni întregi în care noi, ca părinți, am încercat să ne recuperăm copilul, am bătut la toate ușile autorităților din țara asta. Dacă acest lucru se întâmpla unui copil natural al nostru, am fi făcut același lucru, toți pașii posibili”.

Mama adoptivă a Sorinei spune că fetiţa i-a povestit cum asistenţii maternali care au avut grijă de ea în ultimii şapte ani au învăţat-o pe copilă să îşi respingă părinţii adoptivi.

„Era un copil traumatizat și stresat că o să o luăm să-i facem rău, normal că nu a vrut să plece. Ne-a povestit că o învățau cum să se comporte, să refuze să plece”, a spus Ramona Săcărin.

Mama adoptivă a mers la poliţie în luna mai

Ramona Săcărin, mama adoptivă a Sorinei, a încercat în luna mai să o ia pe fată din casa asistentei maternale cu ajutorul polițiștilor din Mehedinți, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) .

Femeia a mers la secție din județ și a cerut ca echipajele să o însoțească pentru a ridica minora, însă polițiștii i-au explicat că nu au competențe.

Ulterior, aceasta a sunat la 112 pentru a cere același lucru, ocazie cu care au fost descoperite unele nereguli. Agentul care a preluat apelul nu a întocmit fișa pentru apelul respectiv, conform prevederilor legale în vigoare, iar șeful acestuia nu a verificat dacă a fost întocmită fișa.

Potrivit sursei citate, ulterior, femeia a ieșit în curtea unității de poliție, de unde a apelat 112, sesizând aceleași aspecte și anume că vrea să o ia pe fetiță din imobilul unde se află. Și atunci, polițiștii i-au explicat că a fost deja îndrumată, consiliată cum trebuie să procedeze.

Sorina a fost adoptată legal de un cuplu de români care locuiește în Statele Unite, însă cazul a stârnit un scandal în toată țara, după ce ea a fost filmată în timp ce e luată cu forța de la asistenții maternali de către un procuror.

Ministerul Muncii a explicat, vineri, în ziua în care au apărut imaginile tulburătoare, că asistentei maternale i s-a spus că fetiţa este adoptabilă, însă aceasta nu a vrut să demareze procedurile de adopţie. De cealaltă parte, asistenta maternală susţine că a fost obligată să semneze refuzul de adopţie.

