Decizia de arestare preventivă în lipsă fusese luată în 15 martie 2017 de Tribunalului Prahova şi devenise definitivă prin încheierea din 3 aprilie 2017 a Curţii de Apel Ploieşti.

Curtea de Apel Ploiești a făcut publică soluția de revocare a mandatului de arestare pentru Sebastian Ghiță.

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian împotriva încheierii nr.74 din 4 martie 2019 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Prahova pe care o desfiinţează în totalitate şi rejudecând cererea inculpatului: În baza art.242 alin.1 cod proc.pen., admite cererea şi dispune revocarea măsurii arestării preventive a inculpatului, luată prin încheierea nr.98 din 15 martie 2017 a Trib.Prahova şi devenită definitivă prin încheierea din 3 aprilie 2017 a Curţii de apel Ploieşti şi în baza cărora a fost emis mandatul de arestare preventivă nr.2/UP/14 aprilie 2017 emis de Curtea de Apel Ploieşti. În baza art.275 alin.3 cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestui”, se arată într-un comunicat al instanței.

Hotărârea luată joi de Curtea de Apel Ploiești este definitivă, astfel că omul de afaceri poate reveni în țară. Acesta era ultimul dosar în care fostul deputat primise mandat de arestare preventivă.

„Am solicitat revocarea mandatului de arestare pentru că avocaţii mei au reuşit să obţină noi probe şi noi dovezi că acest ultim dosar în care mai am mandat de arestare s-a bazat pe probe falsificate. Am dovada clară că procurorii de la Ploieşti, Onea şi Negulescu, au presat şi în acest dosar – cinci am avut – în fiecare dintre ele, tone, zeci de declaraţii au fost obţinute prin falsuri sau prin folosirrea unor martori care să dea declaraţii sub presiune”, a declarat Sebastian Ghiţă, la România TV.

Cererea sa se bazează pe faptul că Vlad Cosma, martor în cauză, a fost obligat să mintă de procurorii de la DNA Ploieşti, a mai spus Ghiță

Sebastian Ghiță se află de anul trecut la Belgrad, afirmând că a obținut statutul de refugiat politic în fața autorităților din Serbia.

