„Am solicitat revocarea mandatului de arestare pentru că avocaţii mei au reuşit să obţină noi probe şi noi dovezi că acest ultim dosar în care mai am mandat de arestare s-a bazat pe probe falsificate. Am dovada clară că procurorii de la Ploieşti, Onea şi Negulescu, au presat şi în acest dosar – cinci am avut – în fiecare dintre ele, tone, zeci de declaraţii au fost obţinute prin falsuri sau prin folosirrea unor martori care să dea declaraţii sub presiune”, a declarat Sebastian Ghiţă, la RomâniaTv.

Cererea sa se bazează pe faptul că Vlad Cosma, martor în cauză, a fost obligat sa minta de procurorii de la DNA Ploieşti. „Chiar şi în acest dosar, când au obţinut arestarea, trebuie să înţelegti că acum câteva zile, am reuşit şi obţinând o hârtie de declasificare de la DNA să îmi dau seama că l-au presat pe Vlad Cosma şi în acest dosar să dea o declaraţie sub identitate protejată, falsă şi l-au presat să spună în mod fals că eu ştiam că voi fi anchetat şi de aceea m-am sustras urmăririi penale. Chestiunea aceasta s-a dovedit astăzi că este falsă. Obţinând dovads că martorul din acest dosar cu firmele de IT, cu Siveco, cu UTI, cu toate firmele de IT am rămas uimit, nu am cuvinte şi nu înţeleg, după atâta scandal public, cum cineva poate crede că o dovadă fasificată mai poate fi la baza unui mandat de arestare a unui cetăţean român”, a mai spus Sebastian Ghiţă.

Sebastian Ghiţă mai are mandat de arestare preventivă în lipsă doar în acest dosar.

