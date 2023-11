Ciolacu și Zelenski au vorbit ceva, Ucraina se pregătește de altceva

Libertatea a dezvăluit miercuri cum arată cărțile care se pregătesc pentru viitorul an școlar la editura didactică „Svit”, finanțată de guvernul ucrainean. Este vorba de manualele de „Limba moldovenească” și de „Literatura moldovenească și universală”, ambele pentru elevii români de clasa a V-a.

Astfel, Libertatea sublinia că, în timp ce la București a fost sărbătorită schimbarea abordării Ucrainei față de divizarea limbii române, la Kiev se lucrează la manualele de limba și literatura „moldovenească” ce vor ajunge la elevi în toamna anului 2024.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat miercuri seară că a aflat despre acest articol în timp ce urmărea emisiunea lui Mircea Badea de la Antena 3 și a sunat imediat în Ucraina.

„Aseară m-am umplut de nervi, am adormit pe la 1.30, am sunat și în Ucraina, cum era normal. Am pus și consilierul de politică externă să sune în Ucraina să vadă ce se întâmplă pentru că era un articol în Libertatea, invocat de Mircea Badea. Corect articolul pe fond. Am aflat adevărul: acele manuale au fost date la tipărit, vorbim de o țară în război, în unele zone”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o emisiune la Antena3.

Premierul a catalogat drept „o problemă logistică” faptul că acestea aceste manuale „în limba moldovenească” au fost date la tipar, în ciuda deciziei guvernului de la Kiev de a renunța la sintagma „limbă moldovenească” și a recunoaște existența limbii române ca singura limbă vorbită de minoritatea românească din Ucraina.

Decizia luată la Kiev

„Din acest moment, limba oficială pentru românii din Ucraina este limba română, nu moldovenească”, anunța Marcel Ciolacu, în Kiev, pe 18 octombrie, la capătul ședinței comune a guvernelor României și Ucrainei.

El sublinia că, în timpul ședinței, Ucraina a decis recunoașterea limbii române ca limbă oficială a minorității române din Ucraina.