Marian Vanghelie a declarat pentru Libertatea că Oana Mizil „a făcut un șoc” și că el a chemat salvarea, pentru că „m-am speriat”.

„A venit Salvarea, am spus că ne-am certat, că am țipat. Au întrebat dacă o transportă la spital, am spus că da și atunci au dus-o la Elias. Acolo, conform legii, când au auzit că de la ceartă, au chemat Poliția, că așa spune legea”, a adăugat acesta.

Am țipat, se poate numi agresiune, nu știu. Eu sunt mai agitat de fel, dar nu sunt nebun. Nu mă mai schimb la vârsta asta. Dar totul este în regulă. Marian Vanghelie, pentru Libertatea:

Marian Vanghelie a mai susținut că în cursul acestei nopți urmează să meargă la mare cu Oana Mizil și că nu este nicio problemă. „Ordinul provizoriu se anulează dacă cel care a cerut ordinul vrea să se împace”, a explicat Marian Vanghelie pentru Libertatea.

IPJ Ilfov: O pacientă de 45 de ani a afirmat că a fost agresată fizic de către concubinul său

Oana Mizil (45 de ani) s-a prezentat sâmbătă noapte la Spitalul Elias din București pentru îngrijiri medicale. Ea a acuzat că Marian Vanghelie (53 de ani) ar fi agresat-o fizic, au declarat surse spitalicești și din poliție pentru Libertatea.

„La data de 24 iulie a.c., în jurul orei 02:08, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați, prin apel 112, de către un spital din București, cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgențe, a fost transportată cu un echipaj medical, în vederea acordării de îngrijiri medicale, o pacientă, în vârstă de 45 de ani, din comuna Snagov, care a afirmat la internare, că a fost agresată fizic de către concubinul său”, a transmis IPJ Ilfov într-un comunicat de presă.

Rezultând „existența riscului iminent”, polițiștii „au emis Ordin de Protecție Provizoriu, împotriva concubinul persoanei vătămate”, se mai arată în comunicatul IPJ lfov.

Marian Vanghelie și Oana Mizil formează un cuplu de mai multă vreme, cei doi având o fetiţă de 6 ani.

