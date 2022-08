PSD Iași anunță că nu mai poate colabora cu PNL. Acuzații grave la Costel Alexe și Mihai Chirica: „Șpăgari și penali”

„La ședința PNL organizată recent la Suceava, cu premierul Nicolae Ciucă în capul mesei, au participat și șpăgarii și penalii din PNL Iași. Onorabilul domn deputat Alexandru Muraru, șef al organizației PNL Iași, face o nouă mostră de ipocrizie: comesean, umăr la umăr, cu șpăgarul Costel Alexe”, a scris Maricel Popa pe Facebook.

Și a continuat: „Miniștri, deputați și senatori PNL din regiunea Moldovei, majoritatea oameni onești și muncitori, au fost obligați să stea alături de triplul inculpat Mihai Chirica și de șpăgarul Costel Alexe, primarul respectiv președintele Consiliului Județean Iași”.

Social-democratul l-a luat în vizor și pe Alexandru Muraru, liderul PNL Iași și fratele ambasadorului României în SUA, o voce importantă în partid.

„Îmi pare rău să o spun, dar m-am cam lămurit și cu Alexandru Muraru. Vrea și în căruță și în teleguță. Nu poți să stai la masă și cu penalii și cu oamenii onești și corecți. Trebuie să alegi. Nu poți să fii permanent ipocrit și să dai lecții, când în casă la tine este dezastru. Acest lucru îmi confirmă faptul că nu el conduce PNL Iași, ci aceeași gașcă de penali, în frunte cu bam-bam Alexe”, a adăugat Maricel Popa, care a subliniat că „Muraru nu iese din cuvântul celor doi. În plus, activitatea sa ca parlamentar este aproape egală cu zero. Nu are absolut nimic care să îl recomande”.

Liderul PSD Iași a anunțat că în aceste condiții o colaborare cu PNL este greu de realizat și că partidul condus de Nicolae Ciucă este format din „oameni certați cu legea”.

Degeaba încercăm să colaborăm cu PNL la Iași, pentru că toate eforturile sunt zadarnice. PNL rămâne partidul cu aceleași metehne uzurpatoare, cu aceiași oameni certați cu legea care iau deciziile importante în partid. În aceste condiții, nu prea mai avem cum să relaționăm din punct de vedere politic. Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa:

În final, Popa a transmis că „ne vom rezuma la susținerea proiectelor care sunt utile ieșenilor și vom sancționa, ca și până acum, toate derapajele unei administrații liberale ineficiente și corupte”.

Postarea lui Maricel Popa pe Facebook

Ce probleme cu legea au Costel Alexe și Mihai Chirica

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a fost trimis în judecată de DNA în luna iunie, în dosarul în care este acuzat că a luat mită tone de tablă.

Alexe a fost trimis din nou în judecată de procurorii DNA în luna iulie, de data aceasta pentru abuz în serviciu, după ce ar fi numit, fără concurs, un consilier de cabinet, care apoi a fost detașat manager la Școala Populară de Artă din Iași.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost și el trimis în judecată de DNA într-un dosar de corupție, în luna iulie. Alături de trei angajați din Primărire, Chirica este acuzat că a aprobat construcția unui bloc mai înalt și mai extins ca suprafață decât permite legislația.

În afară de acest dosar, există alte patru alte dosare în care cercetările fie îl vizează direct pe edilul Iașiului, fie sunt in rem și se referă la infracțiuni raportate la nivelul primăriei, cu Mihai Chirica primar sau viceprimar. Unul a fost trimis în judecată deja, primarul Iașiului fiind incriminat direct. Mihai Chirica este judecat în stare de libertate.

